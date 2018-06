Građani zahtijevaju istinu i pravdu za Davida Dragičevića

BANJALUKA – Grupa "Pravda za Davida" je i večeras tačno u 19:30 započela još jedno okupljanje na Trgu Krajine u Banjaluci na kojem traže istinu u vezi smrti dvadesetjednogodišnjeg Banjalučanina Davida Dragičevića.

Okupljenima se obratio Davor Dragičević, Davidov otac, koji se osvrnuo na tužbu koju je danas dobio.

"Počeo je stizati i zvanični dokument. Slobodno tužite, ja stojim iza svojih riječi. David Dragičević je otet, maltretiran, izmasakriran, ubijen i položen u kanalizaciju Crkvena", rekao je Dragičević.

Zamolio je sve prisutne da se suzdrže od bilo kakvog incidenta, te rekao da i ovaj 74. dan traže samo dvije jednostavne riječi – istinu i pravdu.

"Oni to sve tumače po svom nahođenju. Zločinci i ubice, ovo nije vaša privatna država. Morate to razlučiti, svi ovi ljudi na Trgu imaju zdrav razum, pamet, čast i dostojanstvo za razliku od vas. Morate znati da imamo pravo na život koji ste vi, zločinci i ubice, oduzeli mom djetetu od 21. godinu. Stići će vas zaslužena kazna, to vam garantujem. Nikad vam nećemo oprostiti Davida Dragičevića i svu ostalu našu djecu", poručio je Davor Dragičević.

I ovo veče su pročitana pisma podrške, te je otpjevana pjesma „Klinac u getu“, koaj je postala simbol ovih okupljanja.