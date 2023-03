Građanima Srpske ne bi pomoglo 100 KM već niže cijene

BANJALUKA - Dok zemlje regiona spremaju pakete pomoći za građane kako bi im olakšale situaciju zbog energetske, finansijske i drugih kriza, nepoznato je da li nadležni u Republici Srpskoj planiraju da preduzmu nešto na tom pitanju.

Ako i imaju neke planove, u njih nikako ne treba uključiti isplatu jednokratne novčane pomoći od 100 KM, poručuju za "Nezavisne novine" predstavnici radnika, boraca i udruženja za zaštitu potrošača, jer je, kako kažu, to kratkoročno rješenje, a koje je u prošloj godini isplaćivano jer su bili i izbori.

Smatraju da se ovog puta moraju preduzeti konkretni koraci, poput zaustavljanja poskupljenja osnovnih namirnica, izrade socijalne karte stanovništva i slično.

Pošto smo pomenuli region, hrvatska vlada je spremila novi paket mjera pomoći građanima i privredi težak 1,7 milijardi evra, a koji stupa na snagu 1. aprila.

Njime se podrazumijeva povećanje dječjeg dodatka, subvencija električne energije, jednokratni dodatak za penzionere i to razdvojen po visini penzije (oni sa najmanjom penzijom dobiće najviše i obrnuto).

Takođe, cijena struje ostaje nepromijenjena do kraja septembra, a cijene plina biće iste najmanje do aprila naredne godine.

U Srbiji počinje prijava za penzionerske kartice, a najstarija populacija moći će da ih koristi za popuste prilikom kupovine i plaćanja usluga. Upotreba kartica počinje od oktobra.

Pomoć građanima Crna Gora planira da obezbijedi zahvaljujući 30 miliona evra vrijednom paketu energetske podrške Evropske unije. Plan crnogorske vlade je da 8,5 miliona evra od tog iznosa raspodijeli penzionerima i korisnicima materijalnog obezbjeđenja koji su pogođeni inflacijom, a sve zbog rasta cijene električne energije i energenata.

Sve navedeno su u najvećoj mjeri jednokratne pomoći i neće dugo biti od koristi građanima, smatraju iz udruženja za zaštitu potrošača u Srpskoj, koji dodaju da je Hrvatska ipak najkonkretnije pristupila problemu. Podsjećaju da je Vlada RS u prošloj godini više puta isplaćivala po 100 KM jednokratne pomoći, ali da je to prije svega bilo "gašenje požara".

"Mi imamo dva prijedloga. Osnovni je da vladajuća struktura zaustavi ovo divljanje cijena, a za šta oni apsolutno imaju moć. Jer kad su u periodu korone mogli da to zaustave i tako zaštite građane, to i sada sigurno mogu. Čak i pumpe smanjuju cijene goriva, ali hrana poskupljuje. To je potpuno besmisleno", kaže Nedeljka Ilijić, predsjednica Udruženja za zaštitu potrošača "Oaza" Trebinje.

Druga mjera, pojašnjava, bila je predložena Gradskoj upravi u Trebinju, a odnosila se na uvođenje kartica koje bi građanima donosile popust pri kupovini.

"Trebinje je, kao što znate, na tromeđi BiH, Hrvatske i Crne Gore i imamo veliki broj turista, ali su cijene u ugostiteljskim objektima i prodavnicama iznad kupovne moći građana. Zato smo predlagali da se uvedu te kartice kako bi građani imali mogućnost kupovine po nižim cijenama", navodi Ilijićeva za "Nezavisne novine".

Srpskoj treba povećanje svih plata, nadovezuju se sindikalci.

"Mislim da većina radnika radi za najnižu ili tek nešto veću platu od toga, a to nije dovoljno da se obezbijedi ni minimum egzistencije. Osnova svakako za to ima, jer su poslodavci u ovoj godini ostvarili ogromnu neto dobit", kaže za "Nezavisne novine" Goran Stanković, generalni sekretar Saveza sindikata RS.

On dodaje da se u Srpskoj ne zna ni koliko je tačno najugroženijih građana.

"Jedno od rješenja mora da bude izrada socijalne karte, da se zna ko, šta i kako. Jer, nije bilo logično da i onu jednokratnu pomoć dobiju svi u istom iznosu, jer imate penzionere sa značajno velikim penzijama i one jako male. Takođe, mjere bi mogle da budu i paketi pomoći za električnu energiju, za grijanje", istakao je Stanković.

I borci su saglasni da isplata od 100 KM nije nikakvo rješenje za ove kategorije.

"Ono što mi pokušavamo jeste da izdejstvujemo jedinstveni borački dodatak za sve kategorije demobilisanih boraca, koji će biti isplaćivan iz po osnovu zasluga iz rata. Ali isto tako, mi predlažemo da se razdvoji taj socijalni dio za borce, koji bi bio isplaćivan iz drugih izvora. Sto maraka ne pomaže nikome", kaže za "Nezavisne novine" Radan Ostojić, predsjednik BORS-a.

S druge strane, poslodavci navode da svi očekuju previše od Vlade RS, te da ona nema mogućnosti da ispuni sve zahtjeve.

"Vlada može podijeliti onoliko koliko ima poreza, a te poreze proizvodi privreda. Prema tome, samo uz jaču privredu može doći do većih penzija i plata. Ali mislim da očekivanja da Vlada svake godine dijeli neku pomoć nisu objektivna i mislim da je čak malo i pogrešno", navodi Saša Trivić, predsjednik Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske, koji za "Nezavisne novine" dodaje i da privreda u Srpskoj trenutno ima probleme, ali da nema onih koji su u potpunosti ugroženi.