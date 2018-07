Gradonačelnik Bihaća ogorčen zbog migrantske krize: Država problem prebacila opštinama

BIHAĆ - Gradonačelnik Bihaća Šuhret Fazlić kaže kako nije optimista u pogledu daljeg razvoja mi-grantske krize na tim prostorima i smatra kako će se ukupna situacija dolaskom jeseni i zime još više pogoršati.

"Cijela kriza se prelama preko Unsko-sanskog kantona, a posebno Bihaća i Velike Kladuše. Nisu uspjeli zatvoriti granicu sa Srbijom i Crnom Go-rom, migranti i dalje pristižu i dnevno ih dođe oko 30 na područje Bihaća. Ja sam u panici jer država nije spremna da se uhvati u koštac s ovim problemom i prepustili su ga lokalnim zajednica-ma", kaže Fazlić.

Prema njegovim riječima, nastupa predizborni period, kada će politički predstavnici mnogo više računa voditi o nekim drugim stvarima, što će mi-grantsku krizu baciti u zapećak.

On se osvrnuo i na nedavne proteste predstavni-ka lokalnih zajednica iz Unsko-sanskog kantona u Sarajevu, istakavši kako je pesimista u vezi s tim da će se poslije toga stvari pokrenuti s mrtve tačke.

"Mislim da u Sarajevu nemaju baš razumijevanja za naše probleme, i kad to kažem ne mislim samo na predstavnike nadležnih institucija, već i na medije, pa ako hoćete i na ukupnu javnost. Mi-slim da oni ne razumiju razmjere krize u Bihaću i Velikoj Kladuši, a evo sada i u Cazinu", kazao je Fazlić.

Dodao je kako i dalje smatra da je zadatak Minis-tarstva sigurnosti BiH da nađe lokaciju za mi-grantski centar bilo gdje u Bosni i Hercegovini.

Prema njegovim riječima, mala je mogućnost da se budući migrantski centar izgradi na lokalitetu Lipa, između Bihaća i Bosanskog Petrovca, bu-dući da se radi o pustom zemljištu bez ikakve in-frastrukture.

"To je predložio načelnik Bosanskog Petrovca Zlatko Hujić, ali radi se o jednoj livadi do koje postoji samo pristupni put. Kako bi se dovela struja do te lokacije treba izgraditi pet kilometara elektromreže, tako da od toga, realno, nema ni-šta", kaže Fazlić.

Također, on je potvrdio kako od sredstava koje je Evropska unija osigurala za rješavanje problema migranata grad Bihać do sada nije dobio niti je-dnu marku, već da se i dalje u ove svrhe troše značajna sredstva iz gradskog budžeta.

"Bihać zbog migrantske krize trpi ogromnu eko-nomsku štetu, dijelovi grada su uništeni i pretvo-reni u mjesta na kojima borave migranti, turis-tička sezona je gotovo pa uništena i šalje se nega-tivna slika u svijet", ističe Fazlić. Inače, prema po-sljednjim procjenama, samo na području Bihaća trenutno boravi oko 5.000 migranata.