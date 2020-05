Gradovi živnuli: Prve kafe i frizure po svim propisanim mjerama

BANJALUKA, DOBOJ, TREBINJE - Brojni građani u RS su jedva dočekali da popiju kafu u nekom od svojih omiljenih kafića, koji su opet otvoreni, a i mnogi su se obradovali što su otvoreni frizerski saloni pa su zasjeli u stolice profesionalaca i prepustili se njihovim makazama.

Brojne radnje u RS su odlukom Republičkog štaba za vanredne situacije od danas počele s radom, ali i radnici i mušterije moraju da se pridržavaju propisanih mjera. Svi radnici koji su počeli da rade, a s kojima je ekipa "Nezavisnih" razgovarala, saglasni su u jednom, a to je da su se uželjeli posla, a i korisnici njihovih usluga kažu da su jedva dočekali da im ponovo otvore vrata.

Žarko Jelić iz frizerskog salona "Barbershop" kazao je da je nakon dva mjeseca zanimljivo ponovo se vratiti svom poslu.

"Malo je nezgodno što smo sa rukavicama i maskama, ali se navikavamo na ovu novu situaciju, a najbitnije je da smo počeli raditi. Pridržavamo se svih propisanih mjera, moramo i zbog sebe, ali i zbog mušterija. Nakon svake mušterije moramo dezinfikovati i očistiti sve, tako da se duže čeka, ali može se. Poželjeli smo se posla, ali ipak mislim da su se mušterije više poželjele nas", kazao je Jelić.

U jednom kozmetičkom salonu su nam rekli da su ponovo otvorili vrata za mušterije i da su spremni za rad, a da su posebno žene jedva dočekale da zakažu svoje termine.

U kafiću "Funky house" su kazali da su ljudi dobili priliku da izađu iz svojih kuća i prošetaju do omiljenog kafića.

"Poželjeli smo se posla, ali najviše samih ljudi. Još nije bilo puno gostiju, mislimo da se ljudi još malo pribojavaju da dođu u kafiće, ipak je prvi dan", kazao je radnik kafića "Funky house".

I Dobojlije su jedva dočekale otvaranje frizerskih salona, a u većini do kraja sedmice nema slobodnih termina za šišanje.

"Ove sedmice nema ništa drugo, samo šišanje, da možemo ispoštovati mušterije, a za stalne klijente imam nekoliko farbanja, koji su već godinama redovni. Naredne sedmice radićemo pramenove i sve ostalo", kazala je frizerka Sunita Škrebo.

U njenom frizerskom salonu smo zatekli Darija Vasiljevića, koji nam je rekao da se obradovao otvaranju salona jer je nakon skoro dva mjeseca svoju kosu prepustio profesionalcima.

"Termin sam zakazao u petak, telefonom. Dok nije radio salon, sam sebe sam šišao, pretežno mašinicom, ali ne mogu to uraditi kao frizeri", rekao je Vasiljević.

Stolica više se tražila i u ugostiteljskim objektima u kojima građani nakon 55 dana mogu da popiju kafu, a s obzirom na to da je ponedjeljak u Doboju pazarni dan, na ulicama je bilo više ljudi nego bilo kojeg drugog dana od polovine marta.

Draženka Milić, vlasnica frizerskog salona "Dvije šmizle" iz Trebinja, potvrdila je da je jedva dočekala otvaranje salona, ali su još više nestrpljive bile mušterije, jer se kod nje friziraju dame koje mnogo polažu na izgled.

"Nisam radila skoro dva mjeseca, a za sve to vrijeme su me svakodnevno telefonom zvale moje vjerne mušterije i pitale kada počinjem, pa se stvorila i lista čekanja, a neke dame dolaze sa frizurama koje su radile same, pa sada imam pune ruke posla i da sve to odradim profesionalno", kaže Milićeva i dodaje da se i osoblje i mušterije pridržavaju svih potrebnih mjera.

Suvlasnik kafea "Čitaonica" iz Trebinja Miroslav Ćorluka takođe je zadovoljan ponovnim otvaranjem kafea.

"Grad je odmah već drugačiji, živnuo je, vraćaju se i moje stare mušterije koje su navikle kafu piti u ovom kafiću, pa stižemo i da razmijenimo koju rečenicu, ali, naravno, uz poštovanje svih mjera", kaže Ćorluka.