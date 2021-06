Grand Trade nagradio studente Akademije umjetnosti

Vrijedne nagrade obradovale su danas u kompaniji Grand Trade studente master studija slikarstva Akademije umjetnosti u Banjaluci.

Zaslužili su to najboljim idejnim rješenjima na nagradnom konkursu za ukrašavanje zaštitne ograde oko modernog stambeno-poslovnog kompleksa u izgradnji u samom centru grada.

Za mlade umjetnike u Banja Luci to je, kako kažu, i prvi put da ih privatna kompanija podstiče na slikarsko izražavanje i stvaranje likovne scene grada. Apstraktno prikazani najpoznatiji vijesnici proljeća Bosiljki Ostić omogućili su pobjedu i najvišu nagradu. Iako je do sada učestvovala na brojnim kolektivnim izložbama i kolonijama u BiH i inostranstvu, te nagrađena Plaketom Banskog dvora, nagrada Grand Trade-a joj mnogo znači.

"Gledala sam da rad bude apstraktan s obzirom da je i ograda sama bila apstraktna,. Na radu su prikazani prvi vijesnici proljeća, u jednom potpuno apstraktnom obliku. Kao master studentu svakako da mi je značajna ova nagrada za neke dalje poduhvate", rekla je Bosiljka Ostić, pobjednica nagradnog konkursa kompanije Grand Trade.

Priroda i proljeće bili su inspiracija i dobitnicima druge i treće nagrade za osmišljavanje ukrašavanja zaštitne ograde jednog od najvećih stambeno-poslovnih kompleksa koji su u izgradnji u BiH i regionu.

"Meni je jako značajno, prije svega što sam dobila nagradu i priliku da učestvujem na jednom ovakvom konkursu i drago mi je što ste pružili priliku baš studentima Akademije umjetnosti, jer mislim da je to važno generalno", rekla je Ivana Blagojević, dobitnica druge nagrade Grand Trade-a.

Među nagrađenima je i Aleksandar Obrenović, već prepoznatljivo ime na izložbama i višestruko nagrađivan. Trenutno je zaposlen kao kustos umjetničke zbirke u Zavičajnom muzeju Gradiška.

"Smatram da je veoma značajno da umjetnici učestvuju na konkursima, da njihov rad bude prezentovan i jednostavno je drugačije kad je rad izložen u galerijskom prostoru, a drugačije je kad je izložen u javnom prostoru. Čast mi je što sam mogao da učestvujem, da prezentujem svoje rješenje za koje je inspiracija bila jedna slika iz master rada", rekao je Aleksandar Obrenović, dobitnik treće nagrade Grand Trade-a.

Prof. mr Akademije umjetnosti Borjana Dragičević Mrđa posebno je srećna što su njeni studenti prepoznati kao stvaraoci vjerodostojnih umjetničkih djela. Do sada, kaže, nisu nagrađivani na ovakvim vrstama konkursa i nada se da će se takva praksa nastaviti.

"Ovo je prvi put da Akademija umjetnosti sarađuje sa ovakvom jednom kompanijom, ja se nadam da je ovo jedan početak buduće saradnje iz koje ćemo moći da razvijamo saradnju na još više načina i da prosto obezbijedimo studentima više prilika i da naše institucije imaju priliku da sarađuju i da iz ovoga uče možda nešto novo", rekla je Borjana Dragičević Mrđa, prof. mr Akademije umjetnosti Banjaluka.

U kompaniji Grand Trade, gdje u i osmislili ovakvu vrstu konkursa, kažu da podržavaju kulturne i umjetničke slojeve društva.

"Kao društveno odgovorna kompanija pokušavamo da budemo primjer drugima, te da pružimo priliku i podstaknemo sve one koji se trude na putu do uspijeha bio on sportski ili umjetnički. Stambeno poslovni kompleks koji je u izgradnji jedan je od reprezentativnih objekata i željeli smo kvalitetno idejno rješenje i za oslikavanje zaštitne ograde. Cilj nam je svakako bio i da podržimo studente Akademije umjetnosti i simboličnim nagradama ih ohrabrimo za dalji rad", rekla je Milana Sitničić, portparol kompanije Grand Trade.

Komisiju za izbor pobjednika konkursa činili su: Renato Radišić, generalni direktor Grand Trade-a, Borjana Dragičević Mrđa, prof. mr Akademije umjetnosti Banjaluka, Radislav Tadić, doc. dr Akademije umjetnosti Banjaluka, Nikola Stojičić, direktor prodaje i marketinga Grand Trade-a i Nebojša Gajić, saradnik marketinga i prodaje Grand Trade-a. Na nagradnom konkursu priliku za učestvovanje imali su svi studenti Akademije umjetnosti Banjaluka, koji su na vrijeme dostavili svoja idejna rješenja.