Grupa "Pravda za Davida" i večeras na banjalučkom Trgu Krajine

Komentari: 1

Ivo Ivano

Koji su to moroni, kako uspijevaju da stalno prevaziđu sami sebe, svaka im čast. No, što se tiče protesta oni su u završnoj fazi. Imali su podršku 99,9% ljudi u gradu. Narod je u početku reagovao onako kako svako normalan reaguje na nečiju smrt, posebno mladog čovjeka kakav je bio pokojni David. To je ta inicijalna faza koja nam je svima svojstvena. Poslije su krenule žvake o optuživanju bez ikakvih dokaza i onda je tih 99,9% ljudi počelo malo razmišljati i svojom glavom, pa otud i tako mali broj zombija na trgu. Na kraju su spasli na par pojedinaca i Muslimane. A velikom lideru bi bilo najbolje da i u ostatku života ostane budala, da se ne osvijesti, jer razuman čovjek spoznaju takvog svog samoblamairanja ne bi mogao da podnese.