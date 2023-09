Gurmani uživali u gastro-festu, Duraković i Čabrićeva otkrili šta vole jesti

DOBOJ - Vidovdanska ulica u Doboju nakratko je postala svojevrsna trpeza na kojoj su se mogli degustirati tradicionalna jela i slatkiši koji bude uspomene iz djetinjstva.

Naime, u organizaciji Hrvatskog kulturnog društva "Napredak" i u saradnji sa Bošnjačkom zajednicom kulture "Preporod" održan je gastro-fest na kojem su gurmani uživali.

"Radi se uglavnom o tradicionalnim jelima koja su naše majke ili bake spremale, nastojali smo da to sve bude u duhu tradicije i tih starih jela koja se upravo na ovim prostorima spremaju... Ja sam pripremila zeljanicu, pogaču, kukuruzu, pogačice sa čvarcima koje su se nekada pravile ovdje. Ja kome god sam ponudila pogačice svi su pojeli, bili su zahvalni, čak su mi rekli da bi se ovo moglo i prodavati", pohvalila se Ljubica Berlanda, sekretar HKD "Napredak".

Munevera Trnjanin, sekretar KUD-a "Mladost" iz Kotorskog, Dobojlijama je ponudila reševiju, tradicionalno jelo koje od zaborava ljubomorno čuvaju Kotoranke.

"Pšenica se stavi u vodu da nabubri, sazrije, kada se malo ukiseli onda se melje na mašinu i vodom ispire da se ona kora od pšenice odstrani, a ostane samo bijeli škrob. Potom se suši i dobijete taj bijeli prah od kojeg se pravi reševija. Dalje se u jednu zdjelu stavi taj prah sa vodom i napravi se onako kao puding, a ovamo se stavi maslac. U vreo maslac se stavi ta smjesa i onda se miješa sve dok ne dobijete male, sitne mrve. Može se dodati pekmez, vanilija, po želji", otkrila je recept Munevera.

Na štandovima su između ostalih zanimljive delicije predstavili i učenici dobojske Ugostiteljske i trgovinske škole, te članice ovdašnjeg Kola srpskih sestara.

U slatkim i slanim zalogajima uživali su i Ćamil Duraković, potpredsjednik RS, te Selma Čabrić, ministarka porodice, omladine i sporta RS.

"Možda ne izgledam tako, ali volim da spremam sve. Nisam neki gurman, ali što se tiče tih tradicionalnih jela ja bih uvijek izabrala neku hurmašicu, kadaif ili te kolače koji su s našeg područja i koje su ove vrijedne žene pripremile", kaže Selma Čabrić, te na naše pitanje šta od slanih jela voli da jede odgovara: "Je li smije ministar reći da je na korak do toga da postane vegetarijanac? (smijeh) Hajdemo reći ovako: nešto što je opet tipično za naše područje, možda neka pita sa sirom, nešto tako. Pite spremam sama - od toga da ih zamijesim, razvlačim, sama pripremam smjesu, pečem, sve to radim".

A potpredsjednik RS nam je otkrio u čemu od hrane uživa...

"Sve što mama napravi, tako bih rekao. Šalim se. Dakle, ja nisam nekakva cjepidlaka, kako bi to rekli u našem narodu. Zaista volim svu našu tradicionalnu hranu, pite najviše, npr. od zelja, koju pravi moja mama, i uvijek je tražim gdje god imam priliku. Ne smijem često, imam disciplinu jer pokušavam držati težinu pod kontrolom. Naša jela su uglavnom prebogata kalorijama, tako da ja vodim računa, ali jedem sve. Recimo, meni je hurmašica draga, baklava i tako to naše. Mi tamo u istočnom dijelu imamo slatku pitu od pekmeza od jabuke, tako se zove, pravi se vrlo prosto. To je nešto domaće, autohtono, eto, volim to", navodi Duraković.

Izložbene štandove obišao je Slavko Kovačević, zamjenik gradonačelnika Doboja, kojeg smo potom pitali šta mu je od svega viđenog zapalo za oko.

"Iskreno govoreći, ja sam gurman i privlači me ono tamo. Izuzetno volim pitu sirnicu, tako da je to broj jedan. Ima finih slatkiša te bih sigurno napravio dar-mar", poručio je Kovačević.