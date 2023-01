Gužve na granicama u regionu, kolone kilometarske

Na graničnim prelazima BiH, Srbije i Hrvatske jutros su gužve.

Kada je u pitanju BiH, na graničnim prelazima Izačić, Hadžin Potok, Velika Kladuša, Kostajnica, Kozarska Dubica, Donja Gradina, Gradiška, Novi Grad i Orašje pojačana je frekvencija vozila i duga su čekanja na izlazu iz BiH, saopšteno je iz Auto-moto saveza (AMS) Republike Srpske.

Na graničnim pelazima Bosanski Brod i Svilaj nema gužve na prelazu, ali kolone vozila su u međuprostoru na ulazu u Hrvatsku.

Velike gužve na granici, na Bajakovu se čeka i do šest sati

Tokom vikenda zabilježen je pojačan saobraćaj na graničnim prelazima, saopštio je jutros Hrvatski autoklub.

Na autocesti A3 Bregana - Lipovac i naplati Zagreb istok u smjeru Bregane, kao i na pojedinim graničnim prijelazima sa Srbijom, Crnom Gorom te BiH, na ulazak u Hrvatsku čeka se i po nekoliko sati.

Tako je kolona vozila na autocesti A3 Bregana - Lipovac kraj naplatne postaje Zagreb istok u smjeru Bregane duga oko četiri kilometra.

Na graničnim prelazima s Bosnom i Hercegovinom, Županja, Jasenovac i Hrvatska Dubica čeka se dva sata, a na prijelazu Bajakovo (Batrovci) na granici sa Srbijom čekanje traje čak do šest sati, objavio je HAK.

Višesatna čekanja na izlazu iz Srbije

Prema informacijama Uprave granične policije, putnička vozila na graničnim prelazima na izlasku iz zemlje jutros čekaju više sati, saopštio je Auto-moto savez Srbije.

Na Horgošu se čeka pet sati, a na Batrovcima četiri sata.

Putnička vozila na Kelebiji i Šidu zadržavaju se po dva sata, na Bačkom Bregu sat i po, a na Batrovcima jedan sat. Saobraćaj je pojačan, posebno na putnim pravcima koji vode ka zemlјama zapadne Evrope.

Vozila će i na autoputu "Miloš Veliki" uticati da se tokom dana, a posebno u popodnevnim i večernjim satima na obilaznici oko Čačka, na kružnoj raskrsnici između Čačka i Prelјine, kao i na naplatnim rampama, formirati kolone vozila zbog kojih će biti potrebno više vremena za prolazak.

Do 15. januara produženo je radno vrijeme pojednih graničnim prelaza sa Mađarskom. GP "Bački Vinogradi" sada je otvoren od 7 do 22 časa, a GP "Bajmok" od 7 do ponoći.