Gužve na graničnim prelazima u BiH

BANJALUKA - Saobraćaj je večeras pojačan na granici sa Hrvatskom na prelazima Gradiška, Donja Gradina, Brod i Velika Kladuša.

Na graničnim prelazima Gradiška i Donja Gradina čeka se i na ulazu i izlazu iz BiH, a na prelazima Brod i Velika Kladuša na ulazu u BiH, saopšteno je zi Auto-moto saveza Republike Srpske.

Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 20 do 30 minuta.

Intezitet saobraćaja pojačan je i u gradskim centrima.

Na putevima u Republici Srpskoj magla i niska oblačnost smanjuju vidljivost i otežavaju saobraćaj u kotlinama i uz riječene tokove, kao i u višim predjelima.