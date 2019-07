Gužva na graničnom prelazu Izačić

BANJALUKA - Pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz BiH na graničnom prelazu Izačić, a na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta, saopšteno je iz Auto-moto saveza Srpske.

Na putevima u Republici Srpskoj i Federaciji BiH saobraćaj se jutros odvija bez posebnih ograničenja i zastoja.

U toku je deminiranje na lokalitetima Deponija pijeska "Vijuš" i "Donji Klakar pet", zbog čega dolazi do polučasovnih obustava saobraćaja na dionici magistralnog puta Brod-Šamac, u periodu od 8.00 do 16.00 časova.

Zbog deminiranja terena na deminerskom radilištu "Klakari Donji osam, 13 i 14", u opštini Brod dolazi do privremenih obustava saobraćaja na dionici magistralnog puta Brod-Odžak radnim danima od 8.00 do 15.00 časova, u intervalima 30 minuta obustave i 10 minuta propuštanja saobraćaja.

Na auto-putu E-661 Gradiška-Banjaluka, u mjestu Glamočani, do 15. avgusta trajaće sanacija klizišta, na stacionaži km 43+350.

U toku je postavljanje kamera za kontrolu brzine na auto-putu Gradiška-Banjaluka, lokalitet Mahovljanske petlje, zbog čega je izmijenjen režim odvijanja saobraćaja.

Na istom auto-putu, zbog izgradnje naplatne stanice "Čatrnja", izmijenjen je režim odvijanja saobraćaja.

U toku je izgradnja i sprovođenje privremenog sistema naplate putarine na auto-putu "9. januar", Banjaluka-Doboj, na petlji Mahovljani, zbog čega je na ovom lokalitetu izmijenjen režim odvijanja saobraćaja.

Režim odvijanja saobraćaja, zbog radova, izmijenjen je na dionici magistralnog puta Banjaluka /Rebrovac/-Čelinac i na dionici Čelinac-Kotor Varoš. Saobraćaj se odvija naizmjenično jednom trakom.

Zbog izgradnje mini-hidroelektrane na magistralnom putu Kotor Varoš-Obodnik, izmijenjen je režim odvijanja saobraćaja.

Zbog oštećenja nadvožnjaka kod NIS petrol pumpe u Trnu, saobraćaj se preko nadvožnjaka odvija jednom trakom, dok teretna vozila ne saobraćaju.

Saobraćaj se na dionici magistralnog puta Krupac-Bogatići, na području opština Istočna Ilidža i Trnovo, odvija naizmjenično, jednom trakom, zbog izgradnje male hidroelektrane Krupac na rijeci Željeznici.

Na dionici magistralnog puta Brod na Drini-Šćepan Polje zabranjen je saobraćaj za sva vozila čija ukupna masa prelazi 16 tona.

Zbog aktiviranih klizišta, jednom trakom, naizmjeničnim propuštanjem vozila, saobraćaj se odvija na regionalnim putevima Karanovac-Kneževo, u mjestu LJubačevo, Ukrina-Gornja Vijaka i Lopare /Mačkovac/-Čelić.

Zbog izgradnje istočnog tranzita u Banjaluci, obustavljen je saobraćaj u Krfskoj ulici, na dijelu od Ulice cara Lazara do Ulice patrijarha Arsenija Čarnojevića.

Saobraćaj je obustavljen i u Ulici kralja Aleksandra Prvog Karađorđevića, na dijelu od Ulice rakovačkih rudara prema Motikama, i to do 15. oktobra u periodu od 8.00 do 18.00 časova.

U toku je rekonstrukcija lokalnih puteva u opštini Donji Žabar, zbog čega je izmijenjen režim saobraćaja na regionalnom putu, na dionici Obudovac-Lončari.

Na magistralnom putu Zenica-Nemila, kroz tunel Vranduk dva, saobraća se naizmjenično, jednom trakom.

Zbog povremeno pojačane frekvencije vozila tokom dana, na ovoj dionici moguće je formiranje dužih kolona u oba smjera.

Na obilaznici kroz naselje Tetovo zabranjen je saobraćaj za teretna vozila čija ukupna masa prelazi 7,5 tona.

Zbog deminerskih radova na magistralnom putu Glamoč-Mlinište, na lokalitetu Razvršće, u vremenu od 7.00 do 14.00 časova dolazi do povremenih petnaestominutnih obustava saobraćaja.

Na mostu preko rijeke Plive, na magistralnom putu M-5 kod Jajca, kao i na magistralnom putu Jošanica-Stup /u Rajlovcu/, zbog sanacionih radova saobraća se naizmjenično, jednom trakom.

Zbog sanacije obustavljen je saobraćaj na regionalnom putu Tromeđa-Zvirovići za sva vozila, osim za vozila gradilišta i lokalnog stanovništva.

Zbog bezbjednosnih razloga zabranjen je saobraćaj za teretna vozila i autobuse na graničnom prelazu Brčko-Gunja.

Iz Auto-moto saveza savjetuju vozačima da, zbog visoke dnevne temperature, po mogućnosti duža putovanja planiraju u ranim jutarnjim ili kasnim popodnevnim časovima.