Gužve na izlazu iz BiH

SARAJEVO - Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Doljani, Gabela Polje, Bosanska Gradiška, Gradina, Gorica, Osoje i Hum.

Na ostalim graničnim prijelazima promet vozila povremeno je pojačan, ali zadržavanja trenutno nisu duža od 30 minuta, objavili su u subotu ujutru iz Bosanskohercegovačkog automoto kluba (BIHAMK), prenosi Anadolija.

Iz bezbjedonosnih razloga obustavljen je saobraćaj za teretna vozila i autobuse na saobraćajnicama prema mostu i od mosta graničnog prelaza Brčko - Gunja.

Zbog održavanja Međunarodne auto trke na brdskim stazama, na magistralnom putu M-14/M-4.2 Srbljani – Ostrožac - Cazin u subotu i nedjelju od osam do 20 sati saobraćaj će biti obustavljen i preusmjeren na regionalne puteve (R-400 i R-401) i lokalne saobraćajnice.

Na regionalnom putu R-460 Gračanica – Bukva - Srnice, kod mjesta Doborovci, zbog održavanja svečanosti u subotu i nedjelju od 14 do 24 sata doći će do obustave saobraćaja za sva vozila, osim autobusa koji obavljaju linijski prijevoz putnika na ovoj dionici, navode iz BIHAMK-a.

Na magistralnom putu M-17 Zenica - Nemila zbog sanacionih radova u tunelu Vranduk II, saobraća se naizmjenično, jednom trakom.

Tokom dana, zbog povremeno pojačanog prometa vozila, moguće je formiranje dužih kolona u oba smjera. U noćnim satima dolazi do obustava saobraćaja u intervalima od 0.30 do 1.30 sati, od 2.00 do 3.30 i od 4.00 do 5.30. Na obilaznici kroz naselje Tetovo (R-445 Nemila – Tetovo - Zenica) zabranjen je saobraćaj za teretna vozila čija ukupna masa prelazi 7,5 tona.

Zbog izvođenja sanacionih radova, obustavljen je saobraćaj na regionalnom putu R-425a Tromeđa - Zvirovići (za sva vozila, osim za vozila gradilišta i lokalnog stanovništva).

Od ostalih puteva s aktuelnim radovima iz BIHAMK-a izdvajaju autoput A-1 dionice Podlugovi - Sarajevo sjever i Sarajevo zapad - Lepenica, kao i magistralne puteve: Srbljani - Cazin, Olovo – Kladanj - Živinice, Srebrenik - Orašje, Semizovac - Vogošća i Lanište - Ključ, te magistralne puteve M-5 kod Jajca i M-17 u Mostaru.