Gužve na parkingu i dalje veliki problem UKC-a

BANJALUKA - Jedan od najvećih problema za normalno funkcionisanje Univerzitetskog kliničkog centra RS (UKC RS) godinama predstavlja nedostatak parking mjesta i mi aktivno radimo na rješenju tog dugogodišnjeg problema, rekao je za "Nezavisne" Vlado Đajić, generalni direktor UKC RS.

On je istakao da kroz ovaj klinički centar svakodnevno prođe oko 12.000 ljudi, jer osim zaposlenih i pacijenata, na UKC RS dolaze i posjetioci, kao i studenti medicine.

"Izgradnja parkinga na Paprikovcu nije samo izgradnja parkinga, već rješavanje saobraćajnih problema jednog dijela grada i to zahtjevnog dijela grada, koji se nalazi na brdu i koji sa jedne strane ima rudnike i trusno tlo", naveo je Đajić.

Istakao je da je bitno da ovaj problem što prije bude riješen, jer će se za dvije do tri godine na prostoru Univerzitetskog kliničkog centra RS smjestiti još nekoliko objekata.

"Doći će do preseljenja i izgradnje novih zgrada, kao što je zgrada Medicinskog fakulteta, Medicinske škole, Centra za naučnoistraživački rad, a u perspektivi je i preseljenje Klinike za psihijatriju, što će sigurno dovesti do rasta broja osoba koje cirkulišu u krugu UKC RS", objasnio je Đajić.

Dodao je da je prije nekoliko godina napravljen privremeni parking ispred Klinike za ginekologiju i akušerstvo, koji je svakodnevno zakrčen automobilima.

"Takođe smo asfaltirali zemljište ispod tehničkog bloka, ali i taj parking je prebukiran automobilima", rekao je Đajić.

Naveo je da su vozila često parkirana po trotoarima i zelenim površinama te da to predstavlja veliki problem, jer pacijenti ne mogu lako da dođu do Urgentnog centra i do ljekara.

"Mi smo veoma ozbiljno pristupili rješavanju ovog problema, šest mjeseci su na rješenju radili saobraćajni i građevinski inženjeri iz Beograda, koji su tražili adekvatnu lokaciju pokraj bolnice gdje bismo mogli da napravimo parking za veliki broj automobila", kazao je Đajić.

Naveo je da je jedno od rješenja dugogodišnjeg problema izgradnja garaže na pet etaža, vrijednosti od oko 30 miliona KM bez PDV-a.

"Plan i projekat izgradnje ove garaže je napravljen i mi trenutno pravimo oko 2.200 parking mjesta, koja bi trebalo da budu gotova za dvije godine", rekao je Đajić te dodao da će odluku da li će se garažni parking naplaćivati donijeti u saradnji sa Gradskom upravom, Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite RS, kao i Vladom RS.