Gužve u apotekama, građani prave zalihe lijekova

​BANJALUKA, LAKTAŠI - Građani RS ovih dana su pohrlili u apoteke kako bi napravili višemjesečne zalihe lijekova, a sve zbog najave da se od Nove godine bez recepta više neće moći izdavati nijedan lijek ako na njemu piše da se ne može dobiti bez ljekarskog recepta.

U nekim banjalučkim apotekama zbog gužvi farmaceuti nisu imali vremena da razgovaraju s novinarom "Nezavisnih novina", a prema riječima farmaceuta iz jedne laktaške apoteke, vlada panika.

"Građani su, kao prvo, zbunjeni. Ne znaju da će i dalje moći kupovati određene lijekove bez recepta. Zato povećano kupuju sve moguće lijekove", navode iz apoteke koja je u sklopu Doma zdravlja Laktaši.

Sa druge strane, kako su nam naveli iz dežurne apoteke u Mrkonjić Gradu, lijekovi se ne mogu uzeti bez recepta ako idu na njega.

Takođe, u pojedinim apoteka u RS potvrdili su nam da još nije došlo do određenih promjena kada je u pitanju izdavanje "jačih lijekova" jer su neradni dani pa pacijenti nisu u prilici da dođu do recepta.

Podsjećamo da je Inspektorat RS krajem prošle godine pojačao kontrole rada apoteka i tražio da se striktno pridržavaju pravilnika po kojem ukoliko u uputstvu lijeka stoji da se on izdaje na ljekarski recept da se to i ispoštuje. Tada su poručili da će od Nove godine u svakom slučaju u kojem utvrde da recept nije odgovarajući, odnosno da je lijek morao da ima recept, a izdat je bez njega, izricati novčanu kaznu doktoru koji ga je propisao, odnosno magistru farmacije koji je lijek izdao.

Kako saznajemo, u drugoj polovini ovog mjeseca Farmaceutsko društvo RS i Inspektorat RS održaće sastanak s ciljem iznalaženja optimalnog rješenja za izdavanje nekih lijekova bez recepta, a koji ih moraju imati.

"Imamo situacije kao što su pacijenti na bolničkom liječenju i treba im lijek. Doktor napiše koji lijek treba i rodbina dođe u apoteku i ne mogu ga kupiti jer nemaju recept. Tako je i s pacijentima na stacionarnom liječenju koji ne mogu imati recept jer nisu pacijenti porodičnog doktora. Slična je situacija i kod hitnih slučajeva kada je u pitanju vikend i pacijent nema mogućnost da dođe do porodičnog doktora, a ne može biti bez terapije. To je samo nekoliko primjera zašto ovaj pristup nije dobar", navodi Rada Amidžić, predsjednik Farmaceutskog društva RS, i dodaje da Društvo priprema prijedloge u kojima pojašnjavaju šta je to što se ne može upakovati u propise koji su trenutno na snazi. Smatra da bi kao rezultat zajedničkog razgovora trebalo da bude promjena postojećeg pravilnika ka tome da se pojedini lijekovi mogu podići uz određenu medicinsku dokumentaciju, kao što su nalazi doktora specijalista.

Dragan Bogdanić, ministar zdravlja i socijalne zaštite RS, ranije je rekao da će lijekovi kao što su kafetin, brufen, aspirin i andol u određenim dozama i dalje biti izdavani bez recepta.