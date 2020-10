HORECA RS: Ugostiteljski objekti nisu leglo zaraze uz poštovanje mjera

BANJALUKA - Udruženje poslodavaca turizma i ugostiteljstva Republike Srpske (HORECA RS) apeluje na goste, ugostitelje i sve građane, posebno u većim gradovima da se pridržavaju zvaničnih preporuka i preventivnih mjera u borbi protiv virusa korona, kako ponovo ne bi došli u situaciju restrikcija i ograničavanja u radu.

HORECA RS navodi da bi restrikcije i ograničavanja u radu, u najmanju ruku uništilo privrednu granu koja direkno zapošljava oko 14.000 ljudi, a za koju je vezano još najmanje 25.000 radnih mjesta.

"Ugostiteljski objekti nisu leglo zaraze kako to neki žele predstaviti posebno iz razloga što je u odnosu na mart najmanje 50 odsto manje gostiju. Ljudi iz straha od korone zaobilaze ugostiteljske objekte i mi koji radimo to najbolje osjetimo. Odgovorno tvrdimo da su ugostiteljski objekti koji poštuju preventivne mjere, a takvi su većina, ne predstavljaju opasnost kada je riječ o virusu korona, barem ne u onoj mjeri u kojoj to neki žele predstaviti", rekao je Dalibor Šajić, predsjednik Udruženja poslodavaca ugostiteljstva i turizma Republike Srpske.

"Sigurni smo da uvođenje eventualno novih restriktivnih mjera kada je riječ o ugostiteljstvu i turizmu ne bi dovelo do bolje epidemiološke situacije posebno ne jer su privatna druženja na kojima se ne poštuje nijedna preporuka Instituta za javno zdravlje sveprisutna. Takođe, eventualne restriktivne mjere ugostitelji ne bi 'preživjeli' i sigurni smo da bi došlo do masovnog otpuštanja radnika iz prostog razloga što je i sada situacija takva da gotovo svi ugostitelji posluju sa minusom u nadi da će se već na proljeće početi normalno živjeti i raditi", navedeno je u saopštnju.