Hajder: UKC RS posljednjih dana dostiže svoj limit

BANJALUKA - Slobodan Hajder, zamjenik generalnog direktora UKC RS, kazak je da svi brojevi i statistike pokazuju da UKC RS posljednjih dana dostiže svoj limit.

"Imamo 350 ležećih pacijenata, a oko 60 ih je na nekom obliku respiracije, a dva pacijenta su priključena na vještačka pluća", rekao je Hajder.

Dodao je da unazad godinu dana UKC RS danas primoran da otvori sedmi, zadnji sprat, za kovid pacijente.

"Intenzivna njega za negirurške grane je popunjena. Pacijenti koji zahtjevaju poostoperativnu zdravstvenu njegu kao i traumatizovani pacijenti neće imati krevet", rekao je Hajder.

Istakao je da samo na liječenje kovid pacijenta u zadnjih godinu dana dato 60 miliona KM.

"Tu ne govorimo o troškovima posteljine, hrane, kiseonik. Više od 35 miliona je otišlo na liječenje lakših oblika kovid oboljenja", kazalo je Hajder.

Napomenuo je da je potrošnja kiseonika u zadnjih godinu dana porastao za 10 puta, a potrošnja antibiotika je veća za dva miliona KM.

"Dužni smo reći da veliki procenat koji se liječe na UKC RS je sa područja grada Banjaluke, te su logična očekivanja da lokalna zajednica treba na neki način da pomogne liječenje građana Banjaluka", naveo je Hajder.

Dodao je da je situacija veoma ozbiljna te da UKC RS doseže svoje limite.

Peđa Kovačević, načelnik intenzivne medicine za nehirurške grane, kazao je da se nalazimo u drugoj nedjelji trećeg talasa virusa korona.

"Nažalost što je veći broj ljudi koji su pozitivni biće i veći broj onih koji zahtjevaju kliničko liječenje, a briga o takvom pacijentu dnevno košta 750 KM", naveo je Kovačević.

Dodao je da takvi pacijenti zahtjevaju respiratornu podršku, te da je za te bolesnike potrebno da se na vještački način održava život.

"Na sreću naš odjel je u RS najbolje opremljen za ovakvu vrstu podrške, a s druge strane nažalost mi smo jedina ustanova koja pruža ovakvu podršku, nijedna druga bolnica to nema", kazao je Kovačević, dodajući da takvi pacijenti na liječenju ostaju najmanje dvije sedmice do mjesec dana, što košta oko 3.000 KM.

"Dok im nadomještamo funkciju srca, pluća, bubrega mi njima dajemo i specifičnu terapiju lijekova", rekao je Kovačević.

Dodao je da bi svaki dodatni prihod od lokalne zajednice dobro došao.

"Želimo poručiti da je liječenje ovakvih pacijenata skupo, a tu nismo ni uračunali rad medicinskih radnika", naveo je Kovačević.

Prema njegovim riječima pomoć UKC RS je i da se građani pridržavaju preporučenih mjera.

Hajder je rekao da do sada grad Banjaluka nije izdvajao novac za rad UKC RS, ali da se do sada ni UKC RS nije nalazio u ovakvoj situaciji.

"Do sada nismo bili prisiljeni da otvaramo sedmi sprat, a time dobijamo oko 60 slobodnih kreveta. Ako budu ovakvi trendovi, ne bi me čudilo da do ponedjeljka popunimo i sedmi sprat", naveo je Hajder.

Kazao je da kada je riječ o mjerama, prema njegovim riječima, na ljekarima je da ih preporuče, na inspekcijskim organima da kontrolišu, a na građanima da ih se pridržavaju.

Kovačević je rekao da su na osnovu "medicine katastrofe" osposobili prvo UKC RS, a zatim nekoliko bolnica u RS kao što su one u Zvorniku, Foči, Bijeljini, da mogu da rade u uslovima pandemije, te da znaju da liječi pacijente kojima je potrebna vještački potpomognuta respiracija.