Helikopterskom servisu RS neophodna još jedna letjelica

BANJALUKA - Dolazak ljeta sa sobom donosi i učestalije požare na terenima gdje je neophodna intervencija Helikopterskog servisa RS, što je dodatna briga njegovim pripadnicima koji nerijetko u danu imaju više medicinskih evakuacija, a još jedan helikopter značajno bi im olakšao posao.

Zvuk helikoptera znači da je pomoć stigla, a pripadnici ovog servisa u narodu nose naziv “Heroji sa neba”, jer se na potrebnom mjestu nađu za samo nekoliko minuta od poziva.

Zbog požrtvovanosti i dostupnosti 24 sata, ali i zbog pružanja medicinske i svake druge pomoći, pripadnici Helikopterskog servisa RS su rado viđeni gosti gdje god da se pojave, a spisak onih kojima su pomogli raste iz dana u dan.

Samo od početka ove godine imali su 14 intervencija, od kojih je najviše bilo medicinskih transporta na relaciji Trebinje - Banjaluka. Osim toga, vazdušni medicinski transport obavljen je na relaciji Banjaluka - Beograd, kao i Istočno Sarajevo - Banjaluka, a spriječili su i širenje požara na lokalitetima Zubci i Brani Do kod Trebinja. Samo u toj akciji jedan helikopter ukupno je letio 13 sati, te izbacio 108 tona vode na požarišta.

Direktor Helikopterskog servisa RS, Boban Kusturić rekao je za "Glas Srpske" da je nabavka još jednog helikoptera zaista neophodna.

"Trenutno raspolažemo sa većim helikopterom koji gasi požare, a imamo jedan manji koji je namijenjen za medicinske evakuacije", rekao je Kusturić.

U cilju su im, kaže, da intervencije budu što uspješnije pa konstantno obučavaju kadar.

"U ovom trenutku imamo veoma dobro obučene pilote, tehnički sastav kao i ljekarske ekipe sa Univerzitetskog kliničkog centra RS, ali neophodan je još jedan helikopter. Često u toku dana imamo dvije ili tri medicinske evakuacije, a desi se i požar, pa pokušamo izvući maksimum", rekao je Kusturić, dodajući da bi to svakako veoma olakšalo organizaciju posla.

Objasnio je da uglavnom sa najudaljenijih tačaka najčešće i budu medicinske evakuacije.

"Helikopterski transport dolazi do izražaja u situacijama gdje velika udaljenost i najteži pacijenti igraju presudnu ulogu. Nama iz Trebinja do Banjaluke treba oko 45 minuta, a autom je to nemoguće bez pet pa čak i pet i po sati", rekao je Kusturić.

To, kako kaže, nije privilegija nikome jer je prevoz dostupan svim građanima Srpske, bez obzira da li imaju ovjerenu zdravstvenu knjižicu ili ne.

"Na stresne situacije smo navikli, ali kada su u pitanju evakuacije djece, svi reagujemo emotivno. I mi imamo djecu pa je veoma teško savladati emocije i ostati profesionalac", rekao je Kusturić, dodajući da im najveći problem predstavljaju nepovoljne vremenske situacije.

Prošle godine, kako kaže, imali su oko 370 letova gašenja požara. U tim situacijama potrebno je brzo reagovanje, a sve ostalo ostaje po starni.

"Poenta je da reagujemo što prije, tako da mi u svakom trenutku možemo da poletimo u roku od 10 do 15 minuta", rekao je Kusturić, dodajući da imaju odličnu saradnju zdravstvenim ustanovama širom Srpske, kao i sa Republičkom upravom civilne zaštite.

Direktor bolnice u Trebinju Nedeljko Lambeta rekao je za da je saradnja sa Helikopterskim servisom RS na zavidnom nivou.

"Trebinjska bolnica je najudaljenija i najduže nam treba da dođemo do Kliničkog centra, a oni su nam uvijek na raspolaganju. Veoma su profesionalni i u rekordno kratkom roku odgovore, izađu u susret i prevezu pacijenta", rekao je Lambeta.

Školovanje

Boban Kusturić kaže da u Helikopterskom servisu RS trenutno ima šest pilota.

"Mlađe generacije se interesuju, ali problem jeste to što u Srpskoj ne postoji mogućnost školovanja pilota. Međutim, imamo odličnu saradnju sa Helikopterskom jedinicom Ministarstva unutrašnjih poslova i Ministarstva odbrane Srbije. Tako da se naš kadar školuje u Srbiji", rekao je Kusturić.