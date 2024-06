Hercegovina dvije decenije čeka na smještaj za žrtve nasilja

TREBINJE - Iako već 20 godina postoji inicijativa za izgradnju sigurne kuće u Trebinju, u koju bi bile smještene žrtve porodičnog nasilja, zasad je održano samo nekoliko sastanaka, a kako navode iz gradske administracije, ona će biti izgrađena "ako bude bilo potrebe za tim".

Ovu inicijativu je prije dvije decenije pokrenulo Udruženje "Ženski centar", podržava ga i "UN Women" u BiH, a kako navode, prije nekoliko dana su razgovarali o izgradnji održivih rješenja za zaštitu i osnaživanje žena koje su preživjele nasilje u Trebinju i okolini kroz osnivanje sigurne kuće u ovom gradu. Dodaju da su se tim povodom okupili predstavnici Ministarstva porodice, omladine i sporta RS, Centra za socijalni rad, policijski službenici, nevladine organizacije, OSCE te drugi.

Kako ističu, sigurna kuća najbliža Trebinju u Republici Srpskoj je ona u Banjaluci, koja je udaljena sedam sati vožnje, što je čini nedostupnom za više od 95 odsto žena koje žive u istočnoj Hercegovini.

Dražen Bošković, zamjenik gradonačelnika Trebinja, kazao je za "Nezavisne" da su na ovom sastanku analizirani trenutna situacija, zainteresovanost potencijalnih donatora i slično.

"To su još pripremni sastanci. Inicijativa je krenula od 'Ženskog centra', a pošto je to dugogodišnja ideja - grad je tu logistika, da izađe u susret, ali kad se zaokruže i druge stvari, tj. ko od donatora može podržati, koliki bi bio kapacitet, način upravljanja i slično. Ipak, cilj grada je preventivno djelovanje, a kako ne bi dolazilo do rizičnih situacija, odnosno nasilja u porodici... Iako nijedna lokalna zajednica i društvo ne može tvrditi da se može preventivno djelovati, naše aktivnosti su usmjerene na preventivno djelovanje, na zdravu porodicu", rekao je Bošković.

Kako kaže, ukoliko bude bilo potrebe za tim, a kad se ostale stvari poslože, u saradnji sa "Ženskim centrom" grad će biti maksimalno na usluzi da se taj objekat izgradi i da bude na raspolaganju u Hercegovini.

"No, nadam se da će biti sve manje žrtava porodičnog nasilja", dodao je on.

Na pitanje da li postoji svijest o tome da je prošlo 20 godina otkad je pokrenuta ova inicijativa, Bošković odgovara da to pitanje treba postaviti "Ženskom centru".

Kako su saopštili iz "UN Women BiH", Bošković je na sastanku kazao "da je grad posvećen podršci inicijativi za izgradnju sigurne kuće u Trebinju, koja će pružati usluge ne samo ženama iz Trebinja, već i ženama koje žive u drugim dijelovima istočne Hercegovine, kao i da su dodijelili zemljište i aktivno sarađuju s partnerima kako bi osigurali sve potrebne pripreme za osnivanje sigurne kuće".

I Ulrike Hartman, ambasadorka Austrije u BiH, je izjavila da su borba protiv diskriminacije i borba za poboljšanje prava žena dugogodišnje i važno pitanje austrijske spoljne, sigurnosne i razvojne politike.

"Austrija sa zadovoljstvom podržava inicijativu za osnivanje sigurne kuće u Trebinju. Austrijsko Ministarstvo spoljnih poslova i 'Vienna Insurance Group' su do sada za ovu inicijativu izdvojili oko 70.000 KM i nastavljamo zagovarati njenu vrijednost", kazala je Hartmanova, dok je Džoan Bišop, predstavnica "UN Women BiH", istakla da će nastaviti zagovarati izgradnju sigurne kuće i podržavati grad Trebinje i sve partnere, kako bi odgovorili na ovu hitnu potrebu.

Iz "UN Woman" dodaju da ih je Udruženje "Ženski centar" obavijestilo da je do sada za osnivanje sigurne kuće prikupljeno 175.850,04 KM, dok se ukupna vrijednost projekta procjenjuje na oko 700.000 KM.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.