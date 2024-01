Herojski podvig: Planinar spasio psa s litice visoke 60 metara

VELIKA KLADUŠA - Neobična akcija spašavanja psa koji je nekako dospio na strmu liticu visoku 60 metara odigrala se prije nekoliko dana na lokalitetu napuštenog kamenoloma u blizini Velike Kladuše, te završila sretnim ishodom.

Nesretnu životinju spasao je planinar Šefik Sadiković, koji se uz pomoć užeta spustio niz nepristupačnu stijenu i potom uz puno muke i truda psa izvukao na sigurno.

Inače, Sadiković se prošle godine penzionisao nakon što je dugo godina bio pripadnik vatrogasne jedinice u Velikoj Kladuši.

"Moje kolege vatrogasci su dobili dojavu o ovom neobičnom slučaju i sjetili su se da ja imam alpinističku opremu kojom mogu doći do psa koji je nekako zapeo na polovini visoke litice. Nisam oklijevao niti jednog trenutka, jer spasiti nečiji život za mene je velika stvar, bez obzira na to što se radi o psu. Nije bilo nimalo lako, jer su stijene bile porozne, s obzirom na to da se radi o lokalitetu gdje su vršena miniranja", kazao je Sadiković.

Ova humana akcija naišla je na veliko odobravanje građana, a posebno ljubitelja životinja, a Sadiković i svi ostali koji su sudjelovali u njoj pobrali su brojne komplimente.

Inače, ovaj Kladušanin je jedan od najaktivnijih planinara u Unsko-sanskom kantonu, a u posljednje vrijeme, skupa s još nekolicinom entuzijasta, intenzivno se bavi speleologijom i proučavanjem podzemnih objekata. Također, jedan je od najvećih promotora planinarstva i prirodnih ljepota Bosne i Hercegovine na ovim prostorima.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.