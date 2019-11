Hitna pomoć u Kantonu Sarajevo odsad i na motociklima

SARAJEVO - Načelnik Opštine Centar Nedžad Ajnadžić danas je uručio dva motocikla Zavodu za hitnu medicinsku pomoć.

"Ovo je prije svega benefit za građane općine Centar, ali svakako i šire. Raduje me da je zahvaljujući donaciji Općine Centar Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo postao prvi u državi Bosni i Hercegovini koji ima uspostavljenu jedinicu hitne pomoći na motociklima. Ova dva motocikla treba da budu u funkciji zaštite i spašavanja ljudskih života", rekao je načelnik Ajnadžić.

Ugovor o primopredaji navedenih motocikala potpisao je s direktorom Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Ademom Zalihićem, koji je istakao da je ovom donacijom omogućeno formiranje istorijske jedinice hitne službe na motoru u BiH, a po uzoru na evropske gradove.

"Motocikli su opremljeni svom neophodnom modernom opremom za zbrinjavanje vitalno ugroženih pacijenata i to setom za pružanje prve pomoći kod trauma pacijenata, bocama kisika, reanimacionim setom, defibrilatorima, zapravo svim onim što je potrebno urgentno kada se desi neka strašna nesreća, povreda ili teško oboljenje. Zadatak jedinice hitne pomoći na motociklu je stabilizirati pacijenta do dolaska vozila hitne pomoći. Minute nekada život znače, a ovi motocikli će omogućiti da do pacijenata dolazimo mnogo brže", rekao je Zalihić.