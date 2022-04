Hladno u nedjelju, evo kakvo nas vrijeme očekuje naredna tri dana

U nedjelju, nas prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, očekuje pretežno oblačno vrijeme. Razvedravanje je moguće prema kraju dana i tokom noći.

U Hercegovini će veći dio dana padati kiša. U Bosni lokalno slabe padavine uglavnom u jutarnjim satima i prije podne. U nizinama kiša ili susnježica, a u višim područjima snijeg. Vjetar slab do umjeren u Bosni sjeverozapadni, a u Hercegovini jugozapadni. Jutarnja temperatura od -2 do 3, na jugu do 7, a dnevna od 2 do 8, na jugu do 12 stepeni Celzijusa.

U ponedjeljak, 4. aprila, očekuje se sunčano uz umjeren porast naoblačenja poslije podne, što u Hercegovini može usloviti slabe lokalne pljuskove. Jutarnja temperatura od -4 do 2, na jugu do 4, a dnevna od 8 do 14 stepeni.

Za utorak se prognozira sunčano vrijeme. Jutarnja temperatura od 0 do 5, na jugu do 7, a dnevna od 12 do 18 stepeni.