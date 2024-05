Hodočasnici stigli do Travnika, kilometre prodaju za Sergejevo izlječenje

BANJALUKA, KNEŽEVO - Laganim korakom na hodočašće do manastira Ostrog, a sve s ciljem prikupljanja novca za liječenje mladog Sergeja Stupara, ove sedmice krenuli su Igor Škorić, Marko Vučić i Nemanja Škorić iz Banjaluke i Vanesa Vučić i Predrag Zlovarić iz Kneževa.

Svaki kilometar svog dvanaestodnevnog putovanja prodavaće po cijeni od 20 KM, a sva sredstva koja budu prikupljena pokloniće Sergeju, kako bi što prije otputovao u daleku Moskvu na liječenje i priliku za novi život.

Na hodočašće je krenuo i Igor Škorić, a kako govori za "Nezavisne novine" penjući se uz Babanovac dok idu prema Travniku, do sada su prešli oko 30 kilometara svog puta.

"Ideja se javila još prošle godine. Ja sam išao lani sa jednim drugarom, tako da smo odlučili ove godine na neki drugi način, to jeste za Segija, da hodamo. Tako nas danas ima petoro. Nas četvorica drugara i Vanesa", ističe Škorić.

Cilj im je da 12. maja budu na Ostrogu kako bi se pričestili i pomolili za Sergeja i sve ljude, a svoje hodočašće iz Travnika nastavljaju putem ka Kiseljaku.

Prema njegovim riječima, okolina je oduševljena njihovim potezom.

"Velik je podvig, prije svega, odlučiti se na ovako nešto. Pošto sam išao već jednom, znam da nije lako, ali nije ni toliko zahtjevno", kaže Škorić.

Da je Sergejevo stanje trenutno dobro, potvrdila je za "Nezavisne novine" njegova majka Svjetlana Stupar. Kako ističe, bila je iznenađena gestom mladih iz Banjaluke i Kneževa, a sa njima je stalno u kontaktu i njihov put za sada protiče kako treba.

"Njihov put ide kako treba, sve napreduje kako treba. Danas im je vrijeme fino, oni su mladi, zdravi, ja vjerujem da će to sve proteći u najboljem redu. Mene stalno iznova šokira na šta su ljudi spremni, šta su ljudi spremni da urade za nekog koga ne znaju. To je ono što mene fascinira. Njih petoro kada su se javili, to mi je bilo fascinantno i puno mi znači", kazala je Stuparova.

Prema njenim riječima, izrazito joj je drago što su svoje hodočašće posvetili Sergeju.

"Njihov put je značajan iz milion aspekata. To su ljudi koji su žrtvovali svoje vrijeme, to su ljudi kojima se može svašta desiti na tom putu. Nije to uopšte kratak put. To je put koji traje 12 dana, pun nekih nepoznanica, kakvi će vremenski uslovi biti, svašta se može desiti. Međutim, ništa to njima nije bilo bitno, koliko im je bilo bitno da krenu.

Pored hodočašća, širom Banjaluke, ali i drugih gradova Srpske, organizovani su brojni događaji, a sve sa jednim ciljem - prikupljanje sredstava za Sergejev oporavak.

Kako ističe, do sada je prikupljeno nešto više od polovine potrebnog novca kako bi Sergej otputovao u Moskvu, a da bi se stiglo do 350.000 KM, koliko je potrebno, do kraja maja će biti aktivan humanitarni broj 1413, a biće organizovane i brojne aktivnosti.

"Vjerujte mi da se ljudi samostalno organizuju. Meni samo jave da se nešto dešava i pitaju da li mogu da dobiju odobrenje. Ja, naravno, to sve odobrim. Poslije kad se završi, oni se meni jave, predaju mi pare ili uplate na račun", govori Stuparova.

Jedan od događaja koji će se tek desiti jeste "Tattoo show" u Banjaluci, u okviru kojeg će biti i štand na kome će Sergejev drug Nikola Pešić raditi male tetovaže, a sav novac će ići u humanitarne svrhe.

"Svako se moći da uplati koliko hoće. Ono što je meni posebno značajno u toj priči je stvar da će tetovaže raditi Sergejev drug Nikola. Oni se druže godinama i to mi ima posebnu težinu", kaže ona.

Brigu o Sergeju vodi i njegova baka Gordana Bednaš, koja za "Nezavisne novine" ističe da trenutno ne radi i na svijet ne donosi nove živote, jer je inače po struci babica, iz razloga što je sada potrebnija njemu.

"Molim sve ljude dobre volje da pozovu 1413 za mog Sergeja, da nam pomognu da odemo do Moskve, da se uradi sve da se njemu pomogne", kazala je Bednaševa.

Svi oni koji požele kupiti kilometar ili uplatiti sredstva mogu to učiniti na žiro-račune:

Svjetlana Stupar

Adresa: Dr Slavka Pišteljića br. 33, Slatina

Raiffeisen bank: 1613000045479669

Devizni kod NLB banke:

IBAN: BA 395620998165705225

SWIFT BIC: RAZBBA22

