Horeka zadovoljna popuštanjem mjera: Posebno hvala Vladi Đajiću

BANJALUKA - Udruženje ugostitelja i hotelijera HoReCa RS zahvalilo je danas nadležnima za popuštanje mjera u Republici Srpskoj koje se odnose na produženje rada ugostiteljskih objakata do ponoći.

Oni su se putem pisanog saopštenja posebno zahvalili Vladi Đajiću, direktoru UKC-a RS i predsjedniku Gradskog odbora SNSD-a, koji je, kako kažu prvi pokrenuo inicijativu da dođe do popuštanja mjera u radu ugostiteljskih objekata.

"Imajući u vidu da medicinski sektor trpi najveći teret i najbolje shvata sve teškoće ove bolesti, drago nam je što inicijativa dolazi od doktora Đajića. Samim tim, imajući u vidu da problemi sa kovid-19 još nisu prošli, udruženje HoReCa RS moli svoje članove da nastave sa odgovornim ponašanjem i poštuju sve propisane mjere", naveli su u Udruženju.

Udruženje HoReCa RS će raditi na što bržoj vakcinaciji radnika kako bi i oni mogli raditi u što bezbjednijim uslovima.

"U ostvarivanju ovog plana, kao mnogih drugih, će nam pomoći Institut za javno zdravstvo Republike Srpske. Nadamo se boljim danima ali i dalje budite odgovorni", poručili su iz HoReCa.

Podsjetimo, Republički štab za vanredne situacije juče je donio odluku da produži rad kafića za dva sata, umjesto do 22 časa, kafići će od danas raditi do ponoći. Osim toga, dozvoljeno je i okupljanje do 100 ljudi na otvorenom.