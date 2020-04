Hotelima rezervacije otkazuju i za oktobar

SARAJEVO, BANJALUKA - Krizom koju je izazvala pandemija kovida-19 u BiH su, između ostalih grana, snažno pogođene i oblasti turizma i ugostiteljstva.

Naime, sam podatak da je u prva tri mjeseca ove godine manje 850.000 noćenja u odnosu na prethodnu, dovoljno govori da je situacija alarmantna.

Restorani i kafići su zatvoreni, veliki broj radnika u uslužnim djelatnosti koji su bili zaposleni na ugovorima, odnosno sezonski, ostao je bez posla.

Turistički radnici i ugostitelji predviđaju da bi se, ukoliko od polovine maja počne rad, kako se predviđa, ugostiteljstvo moglo oporaviti do kraja ove godine, a što se tiče turizma, za hotelijere, turističke agencije i turističke vodiče ova godina je nepovratno izgubljena.

Iz entitetskih udruženja planiraju entitetskim vladama, ali i svim drugim nivoima vlasti, predložiti da se u ovoj godini, kako bi donekle pomoglo turističkim radnicima, pokrenu inicijative da se putuje unutar BiH i na taj način, barem u malom dijelu, pomogne turizmu.

Amir Hadžić, predsjednik Udruženja hotelijera i restoratera BiH, kazao je za "Nezavisne" da jedna od najjačih privrednih oblasti u BiH tone te da će im trebati mnogo vremena da se oporave.

"Uputili smo pisma svim nivoima vlasti, reagovala je samo Vlada Republike Srpske i to moram pohvaliti. Vladu FBiH i kantone pitam hoće li konačno donijeti mjere, hoće li nam pomoći da znamo. Mi tonemo skroz. Nemamo rezervacija - broj rezervacija je nula. Evo, reći ću vam da nam se otkazuju rezervacije u hotelima i za oktobar. Nećemo otpuštati radnike do zadnjeg. Otpušteni su samo oni koji su bili na ugovoru na određeno vrijeme. Pozivam Vladu FBiH i kantone/županije da konačno donesu odluku, jer u pitanju je posao za 60.000 radnika. Nismo mi tražili da nas zatvore, to je naredba, ako nam oduzmete pravo na rad, onda treba da nam pomognete da to prebrodimo", kazao je Hadžić.

Prema podacima koje smo dobili u Udruženju hotelijera i restoratera BiH, oko 10.000 hotelijera, turističkih vodiča i ugostitelja trenutno nema posla.

Željko Tatić, predsjednik Udruženja radnika ugostiteljstva i turizma u Republici Srpskoj, za "Nezavisne" ističe da je Vlada Republike Srpske reagovala na način da je poslodavcima izvršila uplate za mart i april, a biće i za maj za one koji nisu u mogućnosti da rade.

"To je dobro jer, zahvaljujući tim mjerama, moguće je zadržati mnoga radna mjesta", kaže Tatić.

Međutim, on ističe da je sve ostalo problematično i kritično, jer je veliki broj ljudi već ostao bez posla.

"U Banjaluci imate dosta ugostiteljskih lokala koji su, i pored svih ovih mjera, počeli da otpuštaju radnike. Nažalost, ni u jednom entitetu u BiH nemamo adekvatne ljude koji sjede u ministarstvima kada je u pitanju oblast turizma. Oni nemaju apsolutno nikakav plan kako izaći iz ove krize. Ne moramo biti mnogo pametni, samo treba da pogledamo kako zemlje u okruženju to rješavaju", kaže Tatić.

Predložene mjere

Vanjskotrgovinska komora BiH još na početku pandemije u BiH predložila je mjere koje bi pomogle ugostiteljstvu i turizmu u BiH, kao što su beskamatne pozajmice turističkim agencijama, hotelijerstvu za tekuću likvidnost sa grejs periodom otplate, kao i odgođeno plaćanje kredita, poreza i doprinosa tokom proglašenog kriznog perioda za sve zaposlene u agencijama, hotelijerstvu i putničkom transportu, smanjenje troškova električne energije te produženje roka za podnošenje poreskih prijava.