Hrabra Marijana Lasić obukla vatrogasnu uniformu

ŠIROKI BRIJEG - Mnogi dječaci i djevojčice veličaju vatrogasce i maštaju da će jednog dana i sami obući vatrogasnu uniformu, koju nose najhrabriji, ali i jedni od najplemenitijih ljudi koji često stavljaju i svoj život na kocku kada se uhvate u koštac sa vatrom i elementarnim nepogodama.

Međutim, nije često da i djevojčice ostvare svoj san i ponosno nose vatrogasnu uniformu, kao što je nosi tridesetogodišnja Marijana Lasić iz Širokog Brijega, prva žena vatrogasac u Zapadnohercegovačkom kantonu i pripadnica Dobrovoljnog vatrogasnog društva (DVD) "Jare".

Lasićeva je nedavno u Grudama, u organizaciji Uprave civilne zaštite Zapadnohercegovačkog kantona, položila ispit za dobrovoljnog vatrogasca i stajala rame uz rame sa još 12 svojih kolega iz šest dobrovoljnih vatrogasnih društava ovog kantona, koji su od 10. do 12. aprila prošli obuku u prostorijama JVP-a Čapljina, te DVD-a Gorica, koji su stavili na raspolaganje vatrogasno vozilo i opremu za polaganje praktičnog dijela ispita.

Marijana Lasić u razgovoru za "Nezavisne novine" kaže da se pridružila Dobrovoljnom vatrogasnom društvu "Jare" iz želje da pomogne ljudima i svojim mještanima, a kako je istakla, obuka joj nije predstavljala problem.

"Prošli smo teoriju kako pristupiti požaru, kako rukovati sredstvima za gašenje, i kako zaštititi i sebe i druge, a imali smo i praktični dio gašenja požara. Nije bilo nikakvih problema i dala sam svoj maksimum. Svi smo imali svoje zadatke i svi su bili susretljivi, i voditelji obuke i kolege", priča Marijana, koja dodaje da ima svoj obrt za čišćenje.

Napominje da nije znala da je prva žena vatrogasac i izrazila želju da će se još dama odlučiti da obuku vatrogasnu uniformu.

"Uopće nisam imala tu informaciju da sam prva, iznenadila sam se, a nisam ni očekivala ovoliko pozitivne reakcije, moram priznati da su me zatekle. Naše dobrovoljno društvo je mlado, tako da sam ja prva iz obitelji koja je dobrovoljni vatrogasac. U ovih godinu dana, koliko sam član, imali smo intervencija, a uglavnom smo gasili požare trave i niskog rastinja", priča ova hrabra žena, koja napominje da nikada nije imala strah od vatre.

"Moja obitelj se nije puno bunila kada su čuli da ću postati dobrovoljni vatrogasac, poželjeli su mi sreću i podržavaju me. Iskreno bih voljela da nam se pridruži još žena, a ako ih nešto koči i sputava, nadam se da će im moj primjer dati hrabrosti da i one pristupe vatrogascima. Ja sam uvijek cijenila posao koji rade vatrogasci i, nije bilo dvojbe, zato sam se prijavila i čekala da me pozovu, jer nisu mogli odjednom primiti sve, a čim je bila prilika da dobijem opremu, primljena sam u društvo. Poručila bih svim curama i ženama da se nemaju čega plašiti, a i ostale kolege su spremne pomoći jer ovo je jako plemenit poziv, sa koji se rodiš. Želiš pomoći i to ti je ispred svega, pa zato i nema straha koji te koči i radiš da sve prođe bez posljedica", zaključila je Marijana.

Mladen Bošnjak, pomoćnik direktora Uprave civilne zaštite Zapadnohercegovačkog kantona i član štaba, za "Nezavisne novine" kaže da je Marijana Lasić prva djevojka koja je postala dobrovoljni vatrogasac, ali i da neće biti jedina.

"Ima još cura koje će pristupiti, imamo jednu iz Gruda koja će u narednom roku polagati za vatrogaskinju. Marijana je ravnopravno sa kolegama savladala ispit u tri dijela i sve je prošlo sjajno. Dobrovoljni vatrogasci su izuzetno značajna pomoć profesionalnim vatrogascima, jer intencija je bila da se formiraju dobrovoljna društva koja su u naseljima koja su udaljenija od centra i dobar dio požara su u stanju i sami da ugase i prije dolaska profesionalnih vatrogasaca, tako da imamo dosta formiranih društava koja su nam od velike pomoći pri gašenju požara", kazao je Bošnjak.

Ivan Primorac, predsjednik Dobrovoljnog vatrogasnog društva "Jare", kaže za "Nezavisne novine" da o Marijani Lasić ima samo riječi hvale i da ona ima godinu dana staža, što je bio uslov da polaže obuku za dobrovoljnog vatrogasca.

"Sad nas trenutno ima 18 članova, a Marijana je prva djevojka, nisam ni znao da je to tolika rijetkost kod nas. U susjednoj Hrvatskoj češće se dešava da žene postanu vatrogasci, a nadam se da će se to i kod nas početi dešavati", kazao je Primorac.

