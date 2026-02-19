BANJALUKA - U Koncertnoj dvorani Banskog dvora u ponedjeljak, 23. februara, u 20.00 časova biće održan koncert duhovne grupe "Bedem", posvećen djeci oboljeloj od malignih bolesti.

Pravoslavni muzički sastav "Bedem" iz Sombora izvodi autorsku muziku, aranžmanski pisanu za tri akustične gitare i glas. Čine ga gitaristi Miroslav, Igor i Goran Marinić, kao i vokal Tanja Marinić.

Na koncertu će, kao gosti muzičkog sastava, učestvovati Dinko Blagojević (klavir), Stefan Tešanović (gitara), članice nekadašnje pojnice Prepodobna mati Angelina Srpska, vokalni sastav Akatist, Grupa Dar i hor učenika banjalučke Osnovne škole "Zmaj Јova Јovanović".

Gdje i kako preuzeti besplatne pozivnice?

Koncert organizuje Udruženje roditelja djece oboljele od malignih bolesti "Iskra".

Besplatne pozivnice mogu se preuzeti na biletarnici Banskog dvora, svakim radnim danom od 12.00 do 18.00 časova.

Ovaj koncert grupa "Bedem" posvetila je Udruženju roditelja djece oboljele od malignih bolesti "Iskra" u sklopu obilježavanja Međunarodnog dana djece oboljele od malignih bolesti.