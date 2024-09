Humanost: Onkološke pacijentkinje puder obrve Dragani Bajić plaćaju osmijehom

GRADIŠKA - Profesionalna šminkerka Dragana Bajić iz Gradiške u svom kozmetičkom salonu nudi besplatan tretman puder obrva za žene koje su prošle proces hemioterapije, a, kako kaže u razgovoru za "Nezavisne novine", to radi jer njima to nije luksuz, već istinska potreba.

"Kroz posao sam upoznala mnogo žena koje boluju od karcinoma i vidjela sam šta im se dešava nakon hemioterapije, opada im kosa i odlučila sam da učinim nešto za njih. Besplatan tretman iscrtavanja obrva meni znači malo, a njima mnogo više, a i sve buduće korekcije su besplatne", priča ova mlada djevojka, koja dodaje da se ova praksa u svijetu naziva "Pay with smile - plati osmijehom" te da kod nje nema rok trajanja i za sve je hrabre žene koje su usljed hemioterapije izgubile obrve.

"Bilo je i klijentkinja koje imaju alopeciju mnogo godina i ušle su u zadnji stadijum ove bolesti te ne postoji više terapija koja može da vrati kosu nazad ili bilo koju drugu dlaku na tijelu. Takođe, i Hašimoto - bolest štitne dovodi do opadanja dlačica, tako da je bilo žena koje se i s ovim bore, pa sam im pomogla da vrate samopouzdanje", priča mlada šminkerka i ističe da sve radi od srca.

"Ja ne mogu da kažem da je to poklon od mene, već da je to moj vid zahvalnosti jer se divim tim ženama i svemu kroz šta su prošle. Znam iz razgovora s njima koliko je mukotrpan proces bolovanja i terapija, a opet su nakon svega ostale pozitivne i istrpjele sve. Odlučila sam pomoći u vraćanju samopouzdanja i da ih koliko-toliko razveselim", priča Bajićeva i dodaje da bi voljela da joj dođe što više žena koje su prošle borbu sa hemioterapijom.

"Dosadašnje klijentkinje su bile oduševljene, neke se i rasplaču. Iskreno, bilo je situacija da se i sad naježim kad pričam o tome. Bilo je mnogo emotivnih momenata. Iako ja ne tražim ništa i to je iskren gest sa moje strane, one meni donesu razne poklone da bi iskazale zahvalnost", prisjeća se Bajićeva.

Dodaje da savjetuje klijentkinjama koje su onkološki pacijenti da se posavjetuju sa svojim ljekarima prije nego što dođu na tretman.

"Najbolje je da se otprilike dva do tri mjeseca nakon hemioterapije rade trajne obrve, jer tretman ne treba izvoditi u procesu hemioterapije, a naravno i da se posavjetuju sa ljekarima u kom periodu nakon terapija smiju da odrade permanentni make-up, jer ipak je to blagi bol. Želim da se posavjetuju sa doktorima i da mi kažu da imaju odobrenje za tretman permanentne šminke", objašnjava Bajićeva.

Dodaje da se sedam godina bavi profesionalnim šminkanjem i da se uvjerila da mnogo žena boluje od raka.

"Ima tu i mladih, starijih, jer rak, nažalost, ne bira godine. Kroz moj rad mi se javilo mnogo žena koje se bore sa rakom, čak i one koje ne žele da odrade permanentnu šminku, ali jave mi se da bi mi zahvalile na ovom gestu. Kad vratimo osmijeh na lice, to nema cijenu, mada one ovaj gest plaćaju osmijehom. Mnoge insistiraju da plate novcem jer ne žele da osjećaju da ih neko sažalijeva. To kod mene nije sažaljenje, već prosto gest divljenja. Dobila sam poruku od jedne djevojke, šminkerke, koja je rekla da želi da nastavi ovu akciju i već je na svom profilu objavila da radi besplatne tretmane obrva za žene koje su preboljele karcinom i presrećna sam zbog toga", kazala je Bajićeva.

Upravo je Dragana Bajić vratila osmijeh na lice Dijani Panić iz Gradiške, koja za "Nezavisne novine" kaže da je prije dvije godine dobila besplatan tretman iscrtavanja obrva u salonu ove humane djevojke.

"Prije četiri godine imala sam operaciju, poslije toga zračenje, hemioterapije. Kod mene je, nažalost, bio u pitanju rak dojke, bolest koja uništava ženstvenost, pa poslije toga počne opadanje kose, obrva, trepavica, bila sam kao gumena lutka. U tom nekom periodu moja kćerka je na Instagramu našla Draganu i da ona nudi korekciju obrva, te me naručila. Kada sam došla tamo bila sam jako prijatno dočekana i vratila mi je samopouzdanje. Sve je bilo besplatno, i korekcija nakon mjesec dana, te mi je rekla da dok god ja želim da radim obrve kod nje imam besplatan rad", priča Panićeva i drhtavim glasom kaže da je sada mnogo bolje.

"Dragana mi je svojim gestom vratila samopouzdanje, a ja sam, hvala dragom Bogu, sad bolje. Na vrijeme sam sve otkrila, odradila, sad imam samo kontrole i nadam se da će sve ostati kako treba. Vjerujte, mali gest nama puno znači. Prvo želiš samo da ozdraviš, a kad vidiš da sve ide kako treba, onde krene da ti nedostaje kosa, pa obrve i samo želiš da se osjećaš kompletno. Evo, i sad nakon dosta vremena obrve stoje, a i samopouzdanje je tu, što daje dodatnu snagu da se ide dalje", zaključila je ona.

