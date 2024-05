Humanost na meniju "Kuhinjice": Kuvajte i pomozite Sergeju Stuparu

BANJALUKA - Prstohvat dobrote i kašičica humanosti sastojci su recepta kojim se godinama vode u "Kuhinjici" gdje ljudskost i spremnost na pomoć nikada ne izostaju, a ovog puta kecelje oko vrata stavljaju kako bi ubrzali proces prikupljanja sredstava za liječenje mladog Sergeja Stupara.

Stoga će se naredne sedmice u prostorijama "Kuhinjice" u Banjaluci kuvati vrhunska jela, a svima koji požele naučiti nove trikove kulinarstva, i uz to pomoći Sergeju, znanje će prenositi tri renomirana šefa: Dragan Šljivić, Boris Krečar i Stefan Ilić.

Na ideju da kuvanjem da podršku Sergeju došla je Zorica Đukić, direktorica "Kuhinjice", koja u razgovoru za "Nezavisne novine" ističe da svako pomaže na svoj način, a njen način je vezan za kuhinju.

"Decenijama smo svojim aktivnostima dokazivali da ljubavi imamo. Način na koji smo to radili je ono čime se bavimo, a to je kuvanje. Sredstava uvijek ima ako ima ljubavi. Bilo bi glupo da organizujemo koncert jer ne znamo pjevati, ali, evo, znamo kuvati, pa je to naš mali doprinos", ističe Đukićeva.

Kako navodi, naredne sedmice će se u prostorijama "Kuhinjice" održati tri kursa, iako je na početku bio planiran samo jedan. Svi oni koji požele doći treba da uplate 100 KM na račun Sergejeve majke Svjetlane, a ta uplatnica je ujedno ulaznica na kurs.

Prvi kurs, koji je već popunjen, održaće se u utorak, 14. maja, od 18 časova, kada će Dragan Šljivić polaznike radionice učiti kako se prave canceloni i ravioli.

"Mjesta za prvi kurs sa šefom Draganom Šljivićem su već popunjena", kaže ona.

Nakon zakazanog prvog kursa, javili su se i drugi vrsni kuvari sa željom da se pridruže ovoj humanitarnoj kulinarskoj akciji.

"Čim smo pustili objavu javili su se i drugi šefovi koji su takođe htjeli da daju svoj doprinos i da besplatno kuvaju za Sergeja. Tako nam se javio Boris Krečar i ponudio da u srijedu kuva dvije vrste rižota: rižoto sa biftekom i rižoto sa povrćem i piletinom. Sad za srijedu imamo novih 14 otvorenih mjesta. Za kraj sedmice poslastica - šef Stefan Ilić sprema svoje savršene kolače. Ovaj put moći ćete naučiti kako se sprema potpuno savršen cheesecake", govori Đukićeva.

Svi koji žele pomoći i naučiti spremati nova jela svoj dolazak mogu potvrditi putem Instagram stranice "Kuhinjice" ili na broj telefona 065/938-298, a pošto je broj mjesta ograničen, iz "Kuhinjice" napominju da je to najbolje učiniti što prije.

Kotizacije za kurseve kuvanja potrebno je uplatiti na žiro račun:

Svjetlana Stupar,

adresa Dr Slavka Pišteljića broj 33, Slatina

Raiffeisen bank: 1613000045479669

NLB banka: 5710100000072523

Đukićeva ističe da je lijepo znati da još ima dobrote i ljubavi među ljudima.

"Hvala svima koji su se prijavili i koji će se tek prijaviti", ističe ona.

A da ovo nije prvi put da "Kuhinjica" pokazuje svoje veliko kulinarsko srce potvrđuju i njihove ranije humanitarne akcije.

Naime, već duži period Zorica sa svojim timom sprema obroke koje poklanja onima koji nisu u mogućnosti sebi to da priušte. U nekoliko navrata su kuvali za korisnike banjalučke javne kuhinje "Mozaik prijateljstva".

Karavanom humanosti stigli su i do Trebinja, gdje su kuvali u javnoj kuhinji Crvenog krsta.

"Takođe, u Gračanici smo to radili u 'Merhametu'. Svugdje je različit broj korisnika, ali svima je ista nevolja. Kada bi postojala mogućnost, mi bismo voljeli da to bude češće i više, međutim prosto nismo u mogućnosti toliko", istakla je nedavno za "Nezavisne novine" Zorica, dodajući da će s ljubavlju nastaviti kuvati i dijeliti obroke i u budućnosti, a što je organizovanjem kurseva za Sergeja i potvrdila.

