Humor se u doba korone preselio na društvene mreže

BANJALUKA - Prije godinu dana, kada je tek stupio na scenu, virus korona je nakratko potisnuo humor, no kad je on prihvaćen kao neminovan, a uzevši u obzir da svako zlo prihvatamo kao nešto svoje, i on se vratio na velika vrata i to putem društvenih mreža, rekao je za "Nezavisne" Miladin Berić, banjalučki pisac i satiričar, povodom 1. aprila, Dana šale.

Prema Berićevim riječima, trend da društvene mreže postanu sve značajnije kada su humor i satira u pitanju postojao je ranije, ali je pandemija dodatno ubrzala taj transfer.

"Pandemija je preselila većinu dešavanja na društvene mreže. Zahvaljujući njima nama satiričarima, i ne samo nama, povećao se prostor djelovanja. Pandemija je globalni problem, tako da sve vezano za nju zanima cijeli svijet i, što je najbitnije, svi sve razumiju", rekao je Berić.

Kako on kaže, u početku kada je sve bilo još nepoznato taj talenat da najteže situacije posmatramo kroz prizmu humora bio je ne izgubljen, već samo malo potisnut i sklonjen od očiju javnosti.

"Kada smo ovo zlo prihvatili kao nešto neminovno, a mi svako zlo prihvatamo kao nešto svoje, i humor se vratio na velika vrata. Vedar duh nas je održao kroz istoriju", kazao je Berić.

Naravno, navodi on, ima i onih koji smatraju da nije vrijeme za šalu.

"Kada bismo gledali iz tog ugla, onda je kod nas, uzimajući u obzir kroz šta mi sve prolazimo i kroz šta smo prošli, uvijek, kako je otpjevao Rej Čarls, 'vrijeme plakanja'. Na kraju, navikli smo da se šalimo na svoj račun jer to nam je izgleda jedino i ostalo", naglašava Berić.

I Dinko Osmančević, satiričar iz Banjaluke, smatra da je humor ljude održao u mnogo težim vremenima, pa i u vremenu pandemije.

"Iako je sad, kako kažu, vrag odnio šalu a donio virus, druženje i kontakt sa publikom su za satiričare i aforističare najneposredniji vid komunikacije, iako su nas okolnosti u kojima živimo natjerale da se okrenemo društvenim mrežama", naglašava Osmančević za "Nezavisne".

Prema njegovim riječima, mlađi satiričari su putem društvenih mreža pronašli lakši put da se izraze.

"U virtuelnom svijetu barem nema virusa, osim ovih kompjuterskih, koji i nisu toliko problematični. Ipak, virtuelni svijet je lažan, a druženje ništa ne može zamijeniti", kazao je Osmančević.

Dan šale i humora, kako kaže, neće moći proslaviti kako su naučili jer su se obično sastajali u Banskom dvoru, uz brojnu publiku, ali se nada da će se sljedeće godine moći okupiti i nasmijati se svi zajedno.

Aleksandar Milić, banjalučki psiholog, kaže da je humor bitan kako bi se ljudi rasteretili, pa bilo to i putem društvenih mreža.

"Tokom ovih godinu dana nedostaju brojni modaliteti komunikacije, bilo verbalnih, neverbalnih, emocionalnih - sve je redukovano i spriječeno. Ljudi to kompenzuju na različite načine: preko društvenih mreža, raznih poruka, puno duhovitosti, i dobro je da razmjenjuju, te na takav način dolaze do humora koji rasterećuje, izaziva smijeh, ugodu, prijatnost i slično", naglašava Milić za "Nezavisne".

Prema njegovim riječima, bilo bi opterećujuće da se samo govori o nedostacima, sputavanju, preprekama i frustracijama.

"I u ovim uslovima mi se prilagođavamo određenim aktivnostima. Više od godinu dana se formiraju neke druge navike kod ljudi, manje je komunikacije, transakcije, komplimenata i lijepih riječi", kaže Milić.

Aforizmi Miladina Berića

1. Virus korona ni približno ne može mutirati puta koliko mogu naši politički mutanti!

2. Normalno da imamo najveći broj zaraženih po glavi stanovnika. Uvijek smo bili najbolji kad je najteže!

3. Ovu vakcinu nećemo primiti u dupe... Jer dok nama stigne iz dupeta u glavu!

4. Onima koji su dobrovoljno pristali da se testno vakcinišu prije tri mjeseca smo dali orden. A danas četrdeset dana!

5. Virus ušao u državno preduzeće. To se zove porodični klaster!

6. Korona je jedini dokaz da ono što je svjetsko može biti i naše!

7. Kažu da će i nakon korone predložena distanca za građane BiH biti dva metra. Znači, moraćemo da se približimo jedni drugima!

8. Normalno da smo lako prihvatili obavezno nošenje maski. Nama ni ranije nisu dali disati!

9. Kad je završetak pandemije u pitanju, pun sam optimizma. To ćete moći pročitati u mom novom romanu "Decenija korone"!

10. Školi na daljinu najviše su se obradovali oni kojima nije išla na blizinu.