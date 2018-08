I bebe alergične na ambroziju

BANJALUKA, BIJELJINA - Najopasniji od svih prirodnih alergena u ovom periodu je svakako ambrozija, čije je cvjetanje ovih dana osjetio i onaj ko ranije nije imao tegobe, a starosnih granica skoro da i nema, jer se alergija javlja čak i kod beba.

Zbog ovog jednog od najraširenijih korova kod nas ljekarske ambulante su pune pacijenata.

"Cvjetanje ambrozije je u punom jeku. Tegobe su sve intenzivnije i tek tamo poslije 5. septembra počeće jenjavati. Svi koji iznenada dobiju simtome u vidu nenadanog gušenja, kašljanja i otežanog disanja, a koji traju duže od pet dana i nisu praćeni temperaturom, obavezno da se jave doktoru", upozorava banjalučki alergolog Branislav Lolić.

Dodaje da je od svih simptoma najopasniji jak napad astme, koji se mora na vrijeme spriječiti, i zato oni koji osjete gušenje i kašalj ne smiju čekati.

"Inače, terapija se daje i preventivno, ali za nju je već kasno, a za one druge daje se akutna terapija, koja rješava akutne tegobe", kaže Lolić.

Na pitanje koji je najraniji uzrast kad se javlja alergija, Lolić kaže da mu je ordinacija puna, te da je bila i beba za koju sumnja da je već sa dva mjeseca alergična, mada je alergija češća krajem prve godine i izraženija kako djeca rastu.

Dodaje da, iako se građani često umjesto u ljekarsku ordinaciju upute u apoteku u potrazi za sredstvima za ublažavanje, to nije mudro, jer bi porodični ljekar trebalo da bude prva adresa pri pojavi simptoma alergije.

I Slađana Jovanović, specijalista porodične medicine u bijeljinskom Domu zdravlja, kaže da je posljednjih dana povećan broj pacijenata koji imaju izražene simptome alergijskih reakcija, posebno na ambroziju, u vidu kijavice i curenja bistrog sekreta iz nosa, svraba u nosu, suzenja i crvenila očiju, grebanja u grlu, svraba u ušima, crvenih pečata po koži.

"Broj tih pacijenata je viši od proseka za ovo doba godina i sada nam se javljaju pacijenti koji ranijih godina nisu bili alergični, posebno na ambroziju, s obzirom na to da je zbog klimatskih promena produžen period cvetanja ambrozije (od sredine jula pa sve do pojave prvih mrazeva), ali je ipak najveća koncentracija od sredine avgusta do sredine septembra", kaže Jovanovićeva.

Dodaje da se pacijentima preporučuju lijekovi protiv alergije, sprej za nos, kapi za oči, antihistaminik, ali da je izbjegavanje izlaganju ambroziji ključ prevencije prije svega u kasnim popodnevnim satima, kada je koncentracije alergena najveća.

I u banjalučkom Domu zdravlja se periodično javljaju pacijenti sa simptomima alergije na ovu biljku.

Stručnjaci kažu da su zaštitne mjere od alergija zatvaranje prozora u kući i autu, po ulasku u kuću skidanje odjeće, tuširanje i ispiranje nozdrva fiziološkim rastvorom, često pranje ruku i presvlačenje, te redovno usisavanje stana i pranje podova.

Četrdesettrogodišnja Vida M., mještanka banjalučkog naselja Lauš, ispričala nam je da nikad nije bila alergična i da je ispočetka reakciju povezivala sa prehladom.

"Odjednom sam počela u torbi da nosim rolnu papira jer mi nos nenormalno curi i kišem pa sam mislila da sam se prehladila, jer stvarno nikad nisam bila alergična. U dvorištu nam nema ni travke, posebno ne ambrozije, ali primijetila sam da kad izlazim napolje ili unosim veš u kuću, odmah kreću suze i kihanje, da mi nije dobro. Šokirala sam se kada sam, dok sam sjedila na terasi, vidjela da je komšijin šljivik prepun ambrozije, koja se toliko raširila", rekla je Vida.

Opasnost od ambrozije prepoznale su i lokalne zajednice koje su preduzele aktivnosti košenja, te apeluju na građane da uništavaju opasnu biljku na svojim posjedima.

Samo u Banjaluci ambrozija je do sada pokošena na površini od 55.000 kvadrata, a za nekošenje predviđene su kazne od 700 do čak 5.000 KM.

Simptomi:

nenadano gušenje

kašljanje

otežano disanje

kijavica

curenje bistrog sekreta iz nosa

svrab u nosu

suzenje i crvenilo očiju

grebanje u grlu

svrab u ušima

crveni pečati po koži

Zaštitne mjere od alergija: