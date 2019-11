Danas se u BiH očekuje umjereno oblačno vrijeme. Povremena i slaba kiša je moguća u južnim zapadnim područjima.

Vjetar umjeren do jak južni i jugoistočni. U zapadnim i sjeverozapadnim područjima BiH očekuju se olujni udari juga. Jutarnja temperatura od 4 do 10, na jugu od 8 do 13, a dnevna od 12 do 18 stepeni Celzijusa.

Prognozirana temperatura za veće gradove BiH