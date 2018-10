I dalje obustavljen saobraćaj na prelazu Velika Kladuša-Maljevac

BANJALUKA - Saobraćaj na graničnom prelazu Velika Kladuša-Maljevac još je obustavljen zbog okupljanja migranata, a zbog tehničkih problema trenutno je obustavljen saobraćaj teretnih vozila na graničnom prelazu Izačić-Ličko Petrovo Selo, saopšteno je iz Auto-moto saveza /AMS/ Republike Srpske.

Zbog radova u Hrvatskoj i dalje je obustavljen saobraćaj na graničnom prelazu Novi Grad-Dvor.

Zbog radova na graničnom prelazu Ivanica-Gornji Brgat vozi se jednom trakom naizmjenično, a saobraćaj je regulisan semaforima.

Do 30. aprila naredne godine dva puta sedmično od 13.00 do 17.00 časova na 20 minuta biće obustavljan saobraćaj zbog građevinskog miniranja.

Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH na putevima u kotlinama i duž riječnih tokova jutarnja magla mjestimično smanjuje vidljivost, a na dionicama koje prolaze kroz usjeke i pored kamenih kosina mogući su odroni zemlje ili kamenja na kolovoz.

Režim odvijanja saobraćaja zbog radova izmijenjen je na dionicama magistralnog puta Banjaluka /Rebrovac/-Čelinac i Čelinac-Kotor Varoš.

U toku je uklanjanje naplatnih kućica na dionici magistralnog puta Klašnice dva-Šargovac, zbog čega je na ovom lokalitetu izmijenjen režim odvijanja saobraćaja.

Vozače iz AMS upozoravaju da opreznije voze i da poštuju privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju.

Zbog radova na magistralnom putu Karanovac-Crna Rijeka, na dionici Krupa na Vrbasu-Bočac, od 7.00 do 17.00 časova obustavlja se saobraćaj na desetak minuta i propušta naizmjenično jednom trakom.

Zbog sanacije klizišta usporeno se saobraća na dionici magistralnog puta Sarajevo-Foča, na lokalitetu Sijeračke stijene.

Na dionici magistralnog puta granica Republike Srpske /Trnovica dva/-Trebinje, zbog izgradnje vodovoda za naselje Dražesne Gore, saobraćaj se odvija usporeno, naizmjeničnim propuštanjem vozila jednom trakom.

Na dionici magistralnog puta Brod na Drini-granica BiH/Crne Gore /Šćepan Polje/ zabranjen je saobraćaj za sva vozila čija ukupna masa prelazi 16 tona.

Zbog aktiviranog klizišta na regionalnom putu Lopare-Priboj obustavljen je saobraćaj za teretna vozila i autobuse i preusmjeren na alternativne putne pravce.

Zbog sanacionih radova saobraćaj je potpuno obustavljen za sve kategorije vozila na dionici magistralnog puta Bijeljina-Glavičice u Ulici 27. marta.

Putnička vozila preusmjeravaju se na gradske ulice, a saobraćaj teretnih vozila odvija se isključivo obilaznicom.

U toku je sanacija mosta preko rijeke Moštanice, zbog čega je potpuno obustavljen saobraćaj na regionalnom putu Moštanica-Kozarska Dubica.

Vozila se za vrijeme obustave preusmjeravaju na obilazni put u neposrednoj blizini.

Zbog sanacije klizišta izmijenjen je režim saobraćaja na dionici regionalnog putu Mitrovići-granica Republike Srpske /Prisika/.

Zbog sanacije klizišta na regionalnom putu Bratunac tri-Drinjača u vremenu od 7.00 do 16.00 časova potpuno je obustavljen saobraćaj, dok od ponoći do 7.00 i od 16.00 do ponoći ostaje na snazi zabrana saobraćaja za teretna vozila ukupne mase veće od 3,5 tona i autobuse klase "M3".

Ova zabrana ne odnosi se na autobuse "Drinatransa" Zvornik koji saobraćaju na redovnim autobuskim linijama Zelinja-Zvornik, Bratunac-Polom-Zvornik, Bratunac-Polom-Bijeljina i Polom-Bratunac.

Zbog aktiviranih klizišta, jednom trakom naizmjeničnim propuštanjem vozila, saobraćaj se odvija na regionalnim putevima Karanovac-Kneževo u mjestu LJubačevo, Ukrina-Gornja Vijaka i Lopare /Mačkovac/-Čelić, zbog pojave klizišta u rejonu Čelića.

U vremenu od 8.00 do 16.00 časova zbog deminerskih radova polučasovne obustave saobraćaja na snazi su na magistralnom putu Foča-Gacko, u mjestu Nacionalni park "Sutjeska"-Priboj, opština Foča.

Zbog deminerskih radova na putu Brod-Odžak od 8.00 do 18.00 časova saobraćaj se odvija tako što 30 minuta traju obustave i 15 minuta propuštanja vozila.

Na regionalnom putu Teslić dva-granica Republike Srpske/Federacije BiH Podjezera, u mjestu Žeželja, zbog oštećenja konstrukcije mosta preko rijeke Žeželje zabranjen je saobraćaj za vozila čija ukupna masa prelazi pet tona.

Zbog oštećenja mosta na rijeci Jadrini na lokalnom putu Doboj-Manastir Petrovo na snazi je zabrana saobraćaja za sva vozila čija ukupna masa prelazi 3,5 tone.

Na regionalnom putu Površnice-Lopare saobraćaj teretnih vozila preusmjeren je na putni pravac Lopare-Priboj-Banj Brdo.

Na području FBiH saobraćaj teretnih vozila obustavljen je zbog rekonstrukcije mosta na magistralnom putu Novi Travnik-Bugojno, na ulazu u Bugojno.

Za vrijeme ovih radova teretna vozila preusmjeravaju se na alternativni pravac Bugojno-Donji Vakuf-Travnik-Nević Polje, dok putnička vozila saobraćaju obilaznicom u neposrednoj blizini.

Sanacioni radovi u toku su na dionicama auto-puta Sarajevo zapad-Lepenica i Podlugovi-Visoko, kao i na magistralnim putevima Domanovići-Stolac, Donji Vakuf-Travnik i Semizovac-Olovo-Kladanj. /kraj/ab