I danas pretežno oblačno sa kišom i pljuskovima

Danas se u BiH očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom ili lokalnim pljuskovima.

Vjetar u Bosni slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, a u Hercegovini umjerena do pojačana bura.

Jutarnje temperature od 13 do 19, na jugu od 18 do 23, a dnevne od 23 do 29, na jugu od 28 do 32 stepena Celzijusa.

Temperature za veće gradove u BiH:

Sarajevo + 23 ºC

Banjaluka + 27 ºC

Bijeljina + 27 ºC

Bihać + 26 ºC

Livno + 20 ºC

Mostar + 30 ºC

Zenica + 25 ºC

Trebinje + 28 ºC

Bioprognoza

Postepeni prolazak pogoršanja uslovljava relativno nepovoljne biometeorološke prilike u centralnoj i istočnoj Bosni. Povećano naoblačenje, uz mjestimične padavine, ponajviše će djelovati na lošije raspoloženje. U Hercegovini i na zapadu opšta slika će biti ljepša, uz više sunca i stabilnije vrijeme.