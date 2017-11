I danas pretežno sunčano i toplo

Da­nas se u BiH oče­ku­je sun­ča­no vri­je­me uz ma­lu do umje­re­nu obla­čnost.

U ju­tar­njim ča­so­vi­ma po ko­tli­na­ma i uz ri­je­čne to­ko­ve mo­gu­ća je ma­gla ili nis­ka obla­čnost.

Ju­tar­nja tem­pe­ra­tu­ra od 1 do 7, na ju­gu od 6 do 9, a naj­vi­ša dne­vna od 10 do 16 ste­pe­ni Cel­zi­ju­sa.

Sa­ra­je­vo + 11 ºC

Ba­nja­lu­ka + 15 ºC

Bi­je­lji­na + 14 ºC

Bi­hać + 15 ºC

Li­vno + 11 ºC

Mos­tar + 14 ºC

Ze­ni­ca + 14 ºC

Tre­bi­nje + 14 ºC

Su­bo­ta

max + 15 ºC

min. + 1 ºC

Ne­dje­lja

max. + 13 C

min. + 3 ºC

Po­ne­dje­ljak

max. + 14 ºC

min. + 2 ºC

Bio­pro­gno­za:

Bi­ome­te­oro­lo­ška pro­gno­za je po­vo­ljna. Ve­ći­na po­pu­la­ci­je će bi­ti bo­ljeg ra­spo­loženja i pri­mje­re­ne ra­dne mo­ti­va­ci­je. Ju­tar­nji ča­so­vi će bi­ti pro­hla­dni i mjes­ti­mi­čno ma­glo­vi­ti, sto­ga je u ovom pe­ri­odu ne­op­ho­dno po­sve­ti­ti pažnju odi­je­va­nju, te po po­tre­bi re­du­ko­va­ti bo­ra­vak na otvo­re­nom. U os­tat­ku da­na to­pli­je i ugo­dni­je.

EVROP­SKO VRI­JE­ME

Ati­na 12°

Beo­grad 6°

Ber­lin 4°

Bu­ku­rešt 7°

Bu­dim­pe­šta 4°

Mos­kva 5°

Da­blin 12°

Ki­jev 2°

Lon­don 13°

Ma­drid 11°

Min­sk 1°

Pa­riz 8°

Prag 7°

Rim 13°

So­fi­ja 6°

Stok­holm -2°

Beč 4°

Var­ša­va 2°