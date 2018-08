BANJALUKA, SARAJEVO - Danas se u BiH očekuje pretežno sunčano vrijeme.

Vjetar slab do umjeren u Bosni zapadni i sjeverozapadni, a u Hercegovini veći dio dana jugozapadni.

Jutarnje temperature od 15 do 21, na jugu od 20 do 24, a dnevne od 28 do 34, na jugu do 36 stepeni Celzijusa.

Sarajevo + 30ºC

Banjaluka + 23ºC

Bijeljina + 29ºC

Bihać + 24ºC

Livno + 23ºC

Mostar + 32ºC

Zenica + 29ºC

Trebinje + 29ºC