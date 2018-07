I danas uglavnom oblačno u BiH

Danas se u BiH očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme.

Vjetar slab do umjeren u Hercegovini, na zapadu Bosne jugozapadni, a u ostatlim područjima sjeveroistočni.

Jutarnje temperature od 11 do 17, na jugu od 18 do 23, a dnevne od 22 do 28, na jugu od 27 do 32 stepena Celzijusa.

Bioprognoza

Biometeorološke prilike su povoljne. Više svježine tokom noći i jutra, uz miran san, ugodno će djelovati na većinu populacije.

Danju toplije, uz nešto izraženiji osjećaj sparine poslije podne. Preporučljivo je slobodno vrijeme provesti na otvorenom.

Temperature za veće gradove u BiH