I devet žena tražilo dozvolu za nabavku i nošenje oružja

DOBOJ - Među 246 zahtjeva za nabavku i nošenje oružja, koliko ih je prošle godine podneseno dobojskoj policiji, našlo se pet žena, a još četiri su se do danas sa istim zahtjevom obratile Policijskoj upravi.

Od njih devet samo su dvije dozvolu tražile za lovačko oružje, dok je ostalima lična bezbjednost razlog za nabavku i nošenje najčešće pištolja, odnosno, kako smo saznali, uglavnom preduzetnice koje sa sobom nose velike količine novca žele da budu sigurne da će isti bez opasnosti od pljačke biti prebačen do banke.

Dobojlije različito komentarišu činjenicu da je ove godine 157 građana podnijelo zahtjev za nabavku oružja, te na naše pitanje da li su imali lično oružje i da li bi ga nabavili, odgovaraju:

"Imao sam oružje, ranije, prije rata, bila je takva praksa, navika, a inače sam odgovoran, tako da sam imao nekakav pištoljić. Nisam imao problema ni s kim nikada, ni s policijom bilo koje vrste. Odlučio sam da otkažem dozvolu za oružje jer sam u godinama", kazao je Sreto Šljuka.

"Nisam posjedovao oružje, ali dobro bi bilo imati za svoju sigurnost. Vidite da na sve strane se događaju takve prilike da morate imati oružje. Nisam nostalgičar za prošlim vremenima, ali moglo se spavati pod bukvom, a sada ne možete spavati ni u stanu mirno", poručio je stariji Dobojlija koji nije želio da nam se predstavi.

"Ja sam vlasnik oružja, mora se ispoštovati ono što piše. Način držanja, uslovi itd. Sreća, ja u porodici nemam male djece, pa nisam toliko opterećen. S obzirom na ove gluposti koje se dešavaju, drugačije da ne kažem, stvarno ne znam, društvo treba temeljno da povede računa. Čuvam oružje onako kako treba, znači ima posebno kaseta, odvojeno po propisu municija od samog pištolja. Ja sam to naslijedio od oca, eto to je razlog zašto imam oružje, a inače ovako siti smo mi toga", iskren je Slobodan Ilić.

Jedan stariji Dobojlija kaže da nikada nije imao oružje, niti bi ga kupio, niti mu treba.

"Ja sam jedan miran čovjek, koji nikome ne smeta i mene niko neće dirati, niko me neće napasti, niko me neće opljačkati jer ja sam go kao miš. A da dobijem na bingu, morao bih odmah da nabavim blindirana vrata i da rešetke stavim na prozore", dodao je on.

Da bi došli do naoružanja, oni koji ga žele prethodno moraju proći zdravstveni pregled tokom kojeg imaju odvojene susrete s psihijatrom, psihologom, oftalmologom i specijalistom medicine rada, te da obavezno ponesu svoj karton od porodičnog ljekara.

"Mi možemo da tražimo dodatne preglede, da li to podrazumijeva pregled neurologa, interniste, sve ono što procijenimo mi tražimo dodatnu medicinsku dokumentaciju i čekamo dok ne donese da se tek onda izjasnimo za to ljekarsko uvjerenje", izjavio je dr Slaviša Narić, specijalista medicine rada, te na naše pitanje šta u startu eliminiše nekog da dobije ljekarsko uvjerenje kaže da je to dijagnoza neke psihijatrijske bolesti.

Vatreno oružje se često zloupotrebljava, pokazuju podaci iz policijske evidencije, koja, između ostalog, bilježi slučaj prekida kontaktne mreže zbog šenlučenja.

"Imali smo jedno krivično djelo ubistvo u pokušaju, jedno razbojništvo i tri krivična djela izazivanja opšte opasnosti. Takođe, prošle godine imali smo i osam slučajeva nasilja u porodici gdje je počinitelj imao oružje, ali hvala bogu, nije došlo do upotrebe tog oružja", naveo je Stojan Petrušić, pomoćnik komandira Policijske stanice Doboj 1.

U okviru kampanje o opasnostima zloupotrebe vatrenog oružja pripadnici Policijske stanice Doboj 1 juče su na raskrsnici ulica Svetog Save i Nemanjine u Doboju dijelili informativni materijal radi podizanja svijesti građana da zloupotreba vatrenog oružja uvijek dovodi do teških posljedica, ali i ozbiljnih zakonskih sankcija.