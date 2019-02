I narednih dana sunčano i prohladno

BANJALUKA - U Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ sutra će preovladavati sunčano i prohladno vrijeme sa malom do umjerenom oblačnošću, a jak vjetar duvaće u planinama i u Hercegovini.

Ujutro se očekuje mraz, na sjeveru će biti promjenjivo oblačno vrijeme, a u većini ostalih krajeva vedro ili sa malom do umjerenom oblačnošću, saopštio je Hidrometeorološki zavod Republike Srpske.

Jutro će biti hladno, ali nešto toplije nego danas.

Oko podneva na planinama i na istoku će biti uslova za kratkotrajno provijavanje snijega, a u ostalim predjelima biće sunčano, a na jugu sunčano i vjetrovito.

Tokom dana biće sunčano i prohladno vrijeme sa malom do umjerenom oblačnošću, uz rast dnevne temperature u odnosu na prethodni dan, dok će u višim predjelima biti hladno.

Jutarnja temperatura od minus šest do minus jedan, na planinama minus 13, a najviša dnevna od tri do osam, na sjeveru i jugu do 10, a na planinama minus tri.

Duvaće slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, u planinama i na jugu jak, uz olujne udare prijepodne. Tokom dana vjetar će slabiti.

U utorak, 26. februara, tokom dana se očekuje sunčano vrijeme, a poslije podne porast oblačnosti. Biće prohladno uz blagi rast dnevne temperature.

Jutarnja temperatura od minus tri do dva, na istoku i u planinama minus devet, a najviša dnevna od sedam do 12, lokalno na sjeveru, te na jugu do 15, a na planinama jedan stepen.

U srijedu, 27. februara, tokom prijepodneva i dana zadržaće se promjenljivo do pretežno oblačno, te suvo vrijeme. Poslije podne i prema večeri doći će do smanjenja oblačnosti.

Biće vjetrovito uz umjeren do jak sjeverac. Jutarnja temperatura od jedan do šest, na istoku i u planinama od minus četiri, a najviša dnevna od osam do 13, lokalno na sjeveru, te na jugu do 15, a na planinama četiri stepena.