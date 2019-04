I ove godine manje prvačića u RS

BANJALUKA, TREBINJE - U Republici Srpskoj upis budućih prvačića počeo je od 1. aprila, a direktori pojedinih škola već kažu da će broj upisanih đaka u novoj školskoj godini ponovo biti manji nego lani.

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku RS, u tekuću školsku godinu na području Republike Srpske u prvi razred je upisano 9.787 mališana.

Podsjećamo, najviše prvačića u prošloj školskoj godini je upisano u Banjaluci 1.937, zatim u Bijeljini 962, Istočnom Sarajevu 624, Prijedoru 566 i Doboju 549, dok u Kupresu nije upisan nijedan prvačić.

Najmanje đaka u prvi razred je upisano u Trnovu i Istočnom Starom gradu - po dva, u Novom Goraždu sedam, dok je u Petrovcu i Kalinoviku upisano po osam prvačića, a kakva će brojka biti naredne školske godine, pokazaće podaci nakon završetka upisa.

Sanja Munjiza, predsjednica Aktiva direktora osnovnih škola prijedorske regije, kaže da po pripremama za upis u prvi razred već imaju neki orijentir i primjetan je smanjen broj prvačića.

"Generalno, broj đaka koji se upisuju u prvi razred jeste manji, a i u razgovoru sa direktorima drugih škola svi smo iznenađeni trenutnim stanjem", kaže Munjiza.

Dodala je da je broj prvačića manji nego broj koji su dobili iz izvoda matične knjige rođenih.

"Dakle, veliko je kretanje stanovništva, ljudi odlaze i to se odražava na broj prvačića. Manji broj prvačića sa sobom povlači i tehnološki višak prosvjetara, pa ćemo vidjeti šta će biti", rekla je Munjiza za "Nezavisne".

Na području Banjaluke kažu da je još rano za prve procjene da li će prvačića ove godine biti manje ili više.

"Tek je počelo evidentiranje i nemamo još nikakve podatke", rekao je Miroslav Popržen, predsjednik Aktiva direktora osnovnih škola banjalučke regije.

Dragan Mrdić, predsjednik Aktiva direktora osnovnih škola hercegovačke regije, kaže da je u svim opštinama na području Hercegovine, osim u Trebinju, dakle u Ljubinju, Berkovićima, Nevesinju, Gacku i Bileći, zabilježen pad broja upisanih prvačića.

"U Ljubinju je u ovu tekuću školsku godinu duplo manje prvačića upisano u odnosu na godinu prije", pojašnjava Mrdić.

Kako kaže, kada je u pitanju upis u narednu školsku godinu, očekuje se da Trebinje zadrži isti broj, ali u ostalim hercegovačkim opštinama može se očekivati samo pad broja prvačića.

Stevo Pašalić, demograf, smatra da je u posljednjih šest godina broj rođene djece na godišnjem nivou ispod 10.000, ali da ipak do sada nije bilo znatnijeg pada broja upisanih prvačića.

"Čak je jedne godine u prvi razred upisano više djece nego što ih je rođeno godine koja je trebalo da bude upisana u školu, međutim to je zbog toga što neki roditelji ne upisuju djecu kada navrše šest godina, nego to prolongiraju za godinu, a neki upisuju djecu i kada nemaju punih šest godina", rekao je Pašalić.

Prema njegovim riječima, ako broj prvačića koji se upišu u narednu školsku godinu bude ispod 9.000, onda je to i zbog iseljavanja, ali, ističe on, to nije moguće.

Inače, u prvi razred upisuju se redovno sva djeca koja će do početka školske godine navršiti šest godina (odnosno zaključno sa 31. avgustom 2019. godine navršavaju šest godina).

U prvi razred može biti naknadno upisano i dijete starije od šest godina koje zbog bolesti ili iz drugih razloga nije bilo upisano u školu, a u izuzetnim slučajevima mogu da se upišu i djeca koja do kraja tekuće godine navršavaju šest godina ukoliko komisija za upis u prvi razred procijeni da je dijete spremno za školu.

Lokalne zajednice u RS u kojima je najmanje lani upisano