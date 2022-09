I ovog septembra besplatne online radionice programiranja za djecu i mlade

Pridružite nam se na trećem izdanju besplatnih online radionica programiranja "Programiraj sa divovima". Radionice se održavaju 17. i 18. septembra, a namijenjene su djeci i mladima od 7 do 19 godina iz cijele Bosne i Hercegovine.

I ovog septembra, online škola programiranja Coding Giants Bosne i Hercegovine organizuje besplatne online radionice programiranja, namijenjene djeci i mladima od 7 do 19 godina. Radionice su u potpunosti prilagođene uzrastu djece, a vode ih programeri sa iskustvom u radu sa djecom i mladima, koji će sve učesnike radionica upoznati sa svijetom programiranja na zabavan i inovativan način.

Kako će izgledati radionica programiranja?

Tema septembarskog izdanja radionica je bezbjednost na internetu / cybersecurity. Osim osnova programiranja, djeca i mladi će se upoznati sa opasnostima koje vrebaju na internetu te kako se zaštititi od istih. Tako će na radionicama djeca od 7 do 9 godina uz pomoć Scratch-a pokušati spriječiti napad hakera koji žele ugasiti internet u cijelom svijetu. Djeca od 10 do 12 godina će na radionicama, takođe uz pomoć Scratch-a, braniti omiljene igrice Minecraft, Roblox i Fortnite od cyber napada, i učiti o pravilima sigurnosti na internetu. Mladi od 13 do 19 godina će uz pomoć C# raditi na izgradnji generatora sigurnih šifri kako bi zaštitili profile na društvenim mrežama. Zvuči zanimljivo, zar ne?

Rezervišite svoje mjesto na vrijeme, jer je broj mjesta ograničen.

Međutim, besplatne online radionice programiranja su samo početak. Coding Giants BiH organizuje i online školu programiranja, koja počinje u posljednjoj sedmici septembra. Detaljan program online škole programiranja pronađite na www.codinggiants.ba/skola-programiranja, a dostupni su početni i napredni programi programiranja za djecu i mlade od 7 do 19 godina.

Šta kažu naši učenici?

Kroz različite aktivnosti, preko 1.000 djece iz Bosne i Hercegovine je već učestvovalo na različitim programima online škole programiranja Coding Giants BiH. Pitali smo naše učenike šta misle o našim radionicama programiranja:

Zašto programirati sa #divovima?

Coding Giants Bosne i Hercegovine je inovativna međunarodna škola programiranja za djecu i mlade, fokusirana na inovativne oblike obrazovanja, koja svoje programe zasniva na najnovijim trendovima u programiranju. Škola posluje u više od 120 poslovnica širom svijeta i globalni je partner Microsofta u polju edukacija. U Bosni i Hercegovini, Coding Giants online škola programiranja je počela sa radom u septembru 2021. godine.

Ono po čemu se Coding Giants škola programiranja razlikuje od ostalih su programi u potpunosti prilagođeni uzrastu djece, organizovanje nastave po dobnim skupinama i u malim grupama, profesionalni programeri sa iskustvom u radu sa djecom, nastavni program koji je identičan onome po kojem uče djeca iz zemalja kao što su Njemačka, Španija, Poljska, Slovačka, Hrvatska, Australija, Singapur, Meksiko i mnoge druge u kojima posluje Coding Giants.

Za detaljnije informacije o našoj školi posjetite web stranicu www.codinggiants.ba. Provjerite naše kurseve i pridružite se timu divova. Požurite jer je broj mjesta ograničen!

Besplatne radionice "Programiraj sa divovima" su podržali eTrafika, Savjetnici, Zdravi Portal, Poduzetnice.ba, Dobar Dan, Mladi Banja Luka i Mreža za izgradnju mira, dok su radijski besplatne radionice podržali RSG i Radio Mix.