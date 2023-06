I preduzetnici iz FBiH podržali obnovu hrama

DOBOJ - Da bi porta hrama Svetih apostola Petra i Pavla zasijala novim sjajem, potrebna su značajna novčana sredstva, a svoj doprinos za završetak radova, osim privrednika iz Doboja i okoline, dali su i preduzetnici iz FBiH.

"Naravno, ima ih i iz ostalih zajednica, čak imamo i pripadnike drugih vjeroispovijesti, imamo ljude iz Tešnja, iz Petrova, stvarno im hvala na tome. Nisam ni očekivao da će biti toliki odziv, uputili smo oko 180 pozivnica, a 110 je potvrđeno. Naravno, neki od njih su uplatili svoj prilog, poput predsjednika RS i našeg episkopa, koji su spriječeni da budu na donatorskoj večeri", rekao je protojerej stavrofor Mirko Nikolić, starješina hrama i arhijerejski namjesnik dobojski, te dodao da je i grad Doboj pružio novčanu pomoć.

Radovi u crkvenoj porti započeti su prošle godine, ali posla ima još.

"U prvom momentu smo smatrali da bismo to mogli završiti sa nekih 200.000 KM, ali kada smo počeli da radimo, shvatili smo da to neće biti dovoljno. U međuvremenu je sve poskupjelo na tržištu i upravo zbog toga organizujemo donatorsko veče, kako bi nam nam naši sugrađani, privrednici, predstavnici društvenih i privatnih preduzeća pomogli. Što se tiče posla, u ovoj godini gotovo ništa nije urađeno jer nam vremenski uslovi ne dozvoljavaju. Maltene svaki dan pada kiša, a kada je lijepo vrijeme, onda je neki svetac, pa ne možemo da radimo. Tako da se molimo Bogu da to završimo", naveo je Nikolić, te dodao da su, i pored nepovoljnog vremena, pojedini radovi već ranije obavljeni.

"Urađene su sve podzemne instalacije, sada radimo na popločavanju same površine i treba da počnemo stavljati novu ogradu oko hrama. Naravno, to su sve radovi koji zahtijevaju lijepo vrijeme. Nadam se da ćemo grube radove završiti do kraja ove građevinske sezone, tako da bi do kraja ove godine trebalo sve da bude gotovo", poručio je starješina hrama.

Hram Svetih apostola Petra i Pavla je spomen-hram građen krajem tridesetih godina prošlog vijeka u čast stradalnicima koji su skončali u dobojskom logoru koji je 1915. formirala Austrougarska.

"Prošle godine Sveti arhijerejski sabor proglasio je mučenike Eparhije zvorničko-tuzlanske, među njima su i žrtve dobojskog logora, i od ove godine polako će se uvoditi njihovo praznovanje. Budući da je kosturnica tih žrtava u blizini hrama, a hram je građen kao spomen-hram žrtvama tog logora, onda svakako da moramo poraditi na uređenju svega toga", poručio je Nikolić.