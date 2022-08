I preminuli borci na spisku za pomoć od 100 KM

BANJALUKA - Otišao sam u poštu da provjerim zašto mi još nije isplaćena pomoć kao borcu. Tamo sam saznao da mene nema, ali da je na spisku moj pokojni otac, koji je preminuo prije nekoliko godina.

Ovo za "Nezavisne novine" tvrdi bivši borac Vojske Republike Srpske, koji se prilikom provjere da li mu je uplaćeno 100 KM jednokratne pomoći koju je obećala Vlada RS u jednoj banjalučkoj pošti uvjerio da na spisku boraca nije upisano njegovo ime, ali jeste njegovog oca, koji više nije među živima.

"Bio sam frapiran tom činjenicom", kaže on i dodaje da mu u pošti nisu mogli odgovoriti na pitanje kako je to moguće te da mu je kratko poručeno da navedeno mora provjeriti u lokalnoj zajednici iz koje dolazi.

"Od komšija sam onda čuo da ima još takvih primjera", tvrdi za "Nezavisne novine".

Da je priča istinita potvrđuje i Goran Rogić, predsjednik Boračke organizacije Banjaluka.

"To je apsolutno tačno. Imali smo mnogo slučajeva gdje su nam se ljudi prijavljivali. Bilo je zaista slučajeva gdje su ljudi, tj. roditelji, prije više godina nažalost preminuli i gdje porodica nije imala potrebu da to prijavljuje jer jednostavno nije ništa primao preko tih odjeljenja i nije prijavljena takva promjena, pogotovo ovi ljudi koji su šesta ili sedma boračka kategorija", kaže Rogić za "Nezavisne novine" i navodi da u ovakvim situacijama građane upućuju na Odjeljenje za boračko-invalidsku zaštitu.

"Boračka organizacija s tim nema gotovo nikakve direktne veze. Jednostavno, mi smo ljude upućivali da odu u Odjeljenje za boračko-invalidsku zaštitu, a onda eventualno ako su promijenili adresu da odu na poštu i vide da li su te pare vraćene, da se to slučajno ne bi onda vratilo Ministarstvu, a tada pitaj boga kada će biti vraćeno", ističe Rogić.

Po njemu, direktnu odgovornost za navedeno ima Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite RS, koje preko lokalnih zajednica vodi zvaničnu evidenciju o borcima.

"Ta baza podataka pri Ministarstvu sigurno nije ažurirana godinama. Ono što je njima poslužilo za isplatu jeste baza koja je nekada davno popunjena na osnovu Odjeljenja za boračko-invalidsku zaštitu lokalnih zajednica. Ali ona nije ažurirana. Šta će biti s tim parama, zaista ne znam", poručuje Rogić.

Puno više informacija "Nezavisnim" nije dao ni Radan Ostojić, predsjednik republičke Boračke organizacije (BORS). Kaže da mu je poznato da postoje ovakvi slučajevi.

"Ja sam čuo na dva-tri mjesta da se u nekim selima po Republici Srpskoj to desilo i da je donošen borački dodatak licima koja su preminula", navodi Ostojić, koji takođe pojašnjava da svaka lokalna samouprava vrši poslove u nadležnosti Ministarstva koji se tiču evidencije boraca.

"Vjerovatno je tu došlo do razmimoilaženja u smislu sravnjavanja evidencije na relaciji opština - grad i resorno ministarstvo. Ali smatram da se, kao i dosad, ta sredstva, ako ne nađu svog krajnjeg korisnika u smislu da je lice preminulo ili napustilo teritoriju Republike Srpske, vraćaju onome ko je to uplatio. Mi još nemamo informaciju koliko je takvih ljudi, ali u svakom slučaju se nadam da neće doći do zloupotreba tih sredstava", poručuje Ostojić i dodaje da će o ovom pitanju raspravljati i Predsjedništvo BORS, koje bi trebalo da se sastane do kraja mjeseca.

"Ja zaista nemam informaciju kada je posljednji put ažurirana lista boraca u Srpskoj", kaže Ostojić.

Tu informaciju nismo dobili ni iz Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite RS. Do zaključenja ovog broja "Nezavisnih novina" nije odgovoreno ni na pitanje zašto se na spisku za isplatu jednokratne pomoći nalaze preminule osobe i kako se postupa u tim slučajevima.

Prema zvaničnim podacima, u Republici Srpskoj je trenutno više od 190.000 boraca, a jednokratna pomoć Vlade RS od 100 KM biće isplaćena i invalidima, članovima porodica poginulih boraca, te korisnicima porodičnih invalidnina, za šta će biti izdvojeno oko 21,5 miliona KM.