I šišanje postaje luksuz

BANJALUKA - Poskupljenje repromaterijala, ali i povećanje minimalne plate radnika dovelo je i do skoka cijena usluga uljepšavanja, a brojni frizerski i kozmetički saloni u Srpskoj povećali su cijene za oko 25 odsto.

Oni koji to još nisu učinili nove cjenovnike najavljuju uskoro iako su svjesni da će to dovesti do manje posjeta mušterija, s obzirom na to da njihove usluge nisu prioritet u situaciji kada cijene osnovnih životnih namirnica drastično skaču.

Predstavnica frizera i kozmetičara RS pri Zanatsko-preduzetničkoj komori Republike Srpske i vlasnica salona "Capelli" iz Banjaluke Radmila Banjac rekla je za "Glas Srpske" da su potrošači svjesni da će i oni saloni koji do sada nisu poskupili svoje usluge, to učiniti u narednom periodu.

"Odlučila sam da podignem cijene od 1. aprila za 15 ili 20 odsto, u zavisnosti od usluge. Kada pročitaju obavještenje, mušterije kažu da je to i očekivano s obzirom na to da sve poskupljuje", kazala je Banjčeva.

Kada se gleda pojedinačno, kaže ona, taj procenat i nije veliki udar na džep građana, ali kada se za primjer uzme četvoročlana porodica, jasno je da će poskupljenje i te­ tako uticati na kućni budžet.

"Očekuju se još veća poskupljenja osnovnih životnih namirnica i onda će i kod nas biti manje posla, prorijediće se dolasci klijenata", kazala je Banjčeva. Smatra da će oni koji su dolazili mjesečno, sada to odgađati na bar mjesec i po, ali da frizeri nisu imali izbora osim korekcije cjenovnika.

"Cijene repromaterijala od početka godine su otišle i do 20 odsto, a novo poskupljenje je najavljeno za jun. Međutim, nije riječ samo o tome, tu su struja, voda, kao i kirije koje su poskupjele. Takođe, morali smo povećati i plate radnicima jer uz topli obrok minimalac više nije 600 KM, nego ide na više od 700, plus porez, tako da ide veće opterećenje poslodavcu po radniku. Sve to zajedno utiče na skok cijena usluga u salonima", objasnila je Banjčeva.

Vlasnik salona "Delija Barber" i edukator Mirza Delić rekao je za "Glas" da su neki saloni već podigli cijene svojih usluga, dok se drugi plaše da će na taj način izgubiti mušterije pa odgađaju poskupljenja, ali su ona neminovna.

"Naša politika je da svakog 1. marta dižemo cijene svojih usluga, bez obzira na to da li je trend poskupljenja ili ne. Tako smo i ove godine digli cijene usluga za 20 do 25 odsto", rekao je Delić.

Poskupljuju, kako kaže, jednom godišnje i u tom periodu rade na unapređivanju svojih usluga i kvaliteta šišanja.

"Usluge šišanja u Srpskoj i BiH su jeftinije nego bilo gdje u Evropi i svijetu", rekao je Delić dodajući da se cijena muškog šišanja i brijanja kreće od 15 do 30 KM.

Predsjednica Udruženja frizera i kozmetičara grada Banjaluka Dragica Arsić kaže da su poskupljenja lančana, pa su tako skočile i cijene usluga u salonima.

"Potrošači se ne žale, jer i oni prate sva poskupljenja namirnica, struje i vode. Svjesni su da i mi moramo podići cijene. Kod nas nisu bila drastična poskupljenja, najviše do pet maraca", kazala je Arsićeva.

Ako cijene komunalija i repromaterijala i dalje budu divljale, ističe da će i frizeri i kozmetičari ponovo morati korigovati cjenovnike.

Frizere prate i kozmetičari koji su svoje cijene digli čak i do 40 odsto.

"Sređivanje obrva dugo sam plaćala pet, a prije nekoliko dana za to sam morala izdvojiti sedam maraka. Takođe, nadogradnja noktiju sa 20 maraka skočila je na 25. S obzirom na to da moja plata ne može da isprati sve te zahtjeve, moraću nečega da se odreknem, jer su te usluge postale luksuz na nas", ispričala je Branka Mišić iz Prijedora.

Projekt koordinator u Udruženju građana "ToPeeR" iz Doboja Nataša Đorđić kaže da je teška situacija za potrošače počela još pojavom virusa korona.

"Tada smo bili zatvoreni, pa protok robe i sredstava nije mogao da teče normalnim tokom. Nakon toga, tokom prošle godine transport robe je znatno poskupio, što je direktno uticalo da cijene svega skoče", kazala je Đorđićeva. S obzirom na cjelokupnu situaciju u Evropi i svijetu, kako kaže, neminovno je da će cijene svih vrsta robe i usluga još rasti.

"Slobodno mogu reći da će ovo biti jedna teška godina za sve nas. Moraćemo sebi napraviti određene prioritete u životu, o tome šta ćemo sebi moći da priuštimo, a šta ne, situacija je takva da ćemo morati kalkulisati", rekla je Đorđićeva.

Faktori

Radmila Banjac kaže da je cijena šišanja u Srpskoj od deset do 20 maraka.

"Sve to zavisi od više faktora. Od pozicije, brenda salona, ulaganja... Svako ulaže na drugačiji način i samim tim formira cijene prema uloženom", rekla je Banjčeva.

