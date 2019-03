I sutra sunčano i toplo

Banjaluka - U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra će preovladavati sunčano i toplo vrijeme sa dnevnom temperaturom vazduha do 24 stepena Celzijusova. Ujutro će biti vedro, ponegdje oko rijeka sa maglom, dok se tokom dana očekuje prijatno toplo i sunčano vrijeme, samo je lokalno moguća mala oblačnost, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab sjeverozapadni vjetar, a na jugu slab do umjeren, jugozapadni.

Minimalna temperatura vazduha od dva do osam, na jugu oko 11, a najviša dnevna od 17 do 24 stepena Celzijusova, na planinama do 14 stepeni.

Prema prognozi meteorologa, početkom naredne sedmice ponovo se očekuju padavine, pljuskovi sa grmljavinom i kišom koja će u višim predjelima u ponedjeljak preću u snijeg.

Temperatura vazduha biće u padu.

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas preovladava pretežno vedro vrijeme.

Na Bjelašnici je bilo najsvježije, nula stepeni u 13.00 časova, u Kalinoviku 10, na Han Pijesku 11, na Sokocu i na Čemernu 12, na Ivan Sedlu, u Gacku i Rudom 14, u Srebrenici 15, u Mrkonjić Gradu 16, u Zvorniku, Višegradu, Foči, Sarajevu, Nevesinju, Gradačcu, Krupi na Uni i Bugojnu 17, u Bijeljini, Brčkom, Srpcu, Livnu, Sanskom Mostu i Tuzli 18, a u Banjaluci, Doboju, Novom Gradu i Bihaću 19 stepeni. U Prijedoru i Neumu u isto vrijeme bilo je 20 stepeni, u Bileći 21, u Trebinju 22, u Mostaru i Širokom Brijegu 23 i u Grudama 24 stepena Celzijusova.