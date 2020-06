I sutra veoma toplo

Veoma toplo vrijeme obilježiće početak naredne sedmice u BiH, jer meteorolozi najavljuju temperaturu vazduha do 35 stepeni.

Preovladavaće pretežno vedro i sunčano vrijeme, samo je ponegdje u višim predjelima na istoku poslije podne moguć kratkotrajni pljusak, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Jutarnja temperatura vazduha od 14 do 19, na jugu do 22, a najviša dnevna od 23 do 29, na sjeveru i istoku oko 35 stepeni Celzijusovih.

Duvaće slab do umjeren vjetar, zapadnih smjerova.

Slično će biti i narednih dana, uz moguće kratkotrajne pljuskove na sjeveru i istoku, u višim predjelima. Temperatura vazduha će biti od 20 do 26, na sjeveru i jugu oko 32 stepena Celzijusa.

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas je većini predjela pretežno sunčano vrijeme, a u centralnim i istočnim područjima zabilježeni su pljuskovi i grmljavina.

Mostar je danas u 15 časova mjerio 36 stepeni, a uz 13 stepeni najsvježije bilo je Bjelašnici.

Na Han Pijesku je izmjereno 17 stepeni, na Sokocu 21, na Ivan Sedlu 22, na Čemernu 24, u Bugojnu i Tuzli 27, u Sarajevu, Gornjem Vakufu i Zenici 28, u Livnu 29, u Neumu i Mrkonjić Gradu 30, u Srebrenici, Sanskom Mostu i Bileći 31, u Bijeljini, Doboju i Gradačcu 32, u Banjaluci, Prijedoru, Bihaću i Rudom 33, a u Grudama i Širokom Brijegu 34 stepena Celzijusa.