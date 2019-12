I u nedjelju olujni vjetar, obilnije padavine u dijelovima BiH

BANJALUKA - U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra će biti promjenljivo oblačno vrijeme sa kišom i na momente olujnim vjernom, a obilnije padavine očekuju se na jugu i u centralnom pojasu.

Ujutro i prije podne biće promjenljivo do pretežno oblačno na sjeveru, sjeveroistoku i dijelom istoku, a u ostalim predjelima biće oblačno sa mjestimičnom kišom i pljuskovima.

Tokom dana padaće umjerena kiša, a na jugu će biti i grmljavinski procesi, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Obilnije padavine očekuju se na jugu i u centralnom pojasu sa količinom od 40 do 60 litara kiše po metru kvadratnom, lokalno i više, a na sjeveru su moguće slabije padavine.

Poslije podne očekuje se pad temperature, pa će ka večeri na planinama početi susnježica i snijeg, u nižim predjelima padaće slaba i mjestimična kiša.

Duvaće jak vjetar, prije podne, na momente olujni jugo, posebno na jugu zemlje i planinskom pojasu.

Tokom dana skretanje vjetra na zapadni, jak do vrlo jak na zapadu, a zatim u Posavini i Semberiji sa olujnim udarima. Na jugu i jugozapadu u tom periodu slabljenje vjetra.

Jutarnja temperatura vazduha iznosiće od šest do 11, na planinama od dva stepena Celzijusova.

Najviša temperatura na zapadu i jugu biće do 11, na sjeveroistoku do 14, u centralnom planinskom pojasu od jedan do tri, a prema večeri na planinama do minus dva stepena Celzijusova.

Prema prognozi Feredalnog hidrometeorološkog zavoda danas je oblačno vrijeme sa kišom u većini područja.

Temperatura izmjerena u 13.00 časova: Čemerno šest, Gacko i Kalinovik osam,

Bileća 10, Sarajevo, Srbac, Bugojno i Han Pijesak 11, Mrakovica, Mostar, Bihać i Sokolac 12, Ribnik, Mrkonjić Grad, Trebinje, Tuzla i Bijeljina 13, Šipovo 15, Prijedor i Foča 17, Srebrenica,Banjaluka i Rudo 18, Višegrad i Doboj 19 stepeni Celzijusovih.