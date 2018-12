I u novogodišnjim sniženjima kaskamo za Evropom

BANJALUKA - Za razliku od velikih prazničnih sniženja u zemljama okruženja i Evrope, kod nas u BiH značajnih sniženja nema, te plakati sa natpisima 10, 20, 30 ili eventualno 50 odsto nalijepljeni na izlozima trgovačkih radnji ili pored cijene pojedinih proizvoda služe isključivo kako bi namamili kupce, tvrde iz udruženja potrošača.

Murisa Marić iz Udruženja potrošača "Don" Prijedor kaže da domaći trgovci pribjegavaju da na akciji imaju određeni broj artikala koji je stalno na sniženju.

"Mi u suštini nemamo ono sniženje kao zemlje okruženja pa da se sniženje od 20 do 50 odsto stvarno osjeti, bilo po pitanju prehrambenih proizvoda, gardarobe ili bilo čega drugog. U suštini se radi u privlačenju potrošača, pa tako se u jednom trgovačkom centru mogu naći dva artikla snižena, u drugom trgovačkom centru tri artikla, a cijene druge robe ostaju iste, čak i povećane", kaže Marićeva za "Nezavisne".

Ona je pojasnila da su sniženja u prehrani zanemariva, te da su u buticima sniženja prividna i njima trgovci najviše mame dijasporu, dok se jedino kod cijene bijele tehnike to sniženje primijeti.

Dodala je da je svijest potrošača o tome slabo razvijena i da smo još daleko od mogućnosti koje imaju građani EU.

"Svoje zakonodavstvo smo usaglasili sa direktivama EU, ali se ne ponašamo tako. Nije čudo što kupujemo stvari vani, jer nemamo prava sniženja", rekla je Marićeva.

Slaviša Kajkut, generalni sekretar Udruženja za zaštitu potrošača "Reakcija" Banjaluka, kaže da svakodnevno zaprimaju prigovore potrošača na sezonska, novogodišnja i božićna sniženja.

On kaže da je u posljednjim izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti prava potrošača tačno doneseno kada trgovac smije oglasiti rasprodaju, kada sniženje ili akcijsku prodaju.

"Rasprodaja može da bude samo kad se trgovac preseljava na drugu lokaciju ili u potpunosti zatvara svoj objekat, a ona kod nas traje tokom cijele godine, pa i nova roba koja pristigne u objekat bude na rasprodaji", pojašnjava Kajkut.

On kaže da ipak postoje i realna sniženja određene robe i usluga pred novogodišnje praznike, ali u svakom slučaju apeluje na potrošače da se prilikom kupovine i uvjere da li je u pitanju stvarno ili prividno sniženje.

"U posljednjoj sedmici pred novu godinu trgovci daju sniženja. Mi smo primijetili da se kreću i do 50 odsto te smo uvidjeli da postoje i neka stvarna sniženja", rekao je Kajkut.

Dodao je da svi trgovci početkom nove godine žele efektivniju i intenzivniju prodaju, pa se nakon toga može očekivati i veće sniženje.

Prijedorčanka Dragana Đ. kaže da će ići u šoping u Grac, jer kod nas nema velikih sniženja, a tamo može da kupi mnogo garderobe na popustu za porodicu i sebe.

Bogdan Marjanović, predsjednik Asocijacije samostalnih trgovaca regije Banjaluka, kaže da nekih znatnih sniženja po pitanju namirnica neće biti, ali da kupci mogu očekivati manja sniženja na pojedinim artiklima.

"Sniženje zavisi od artikla do artikla od 10 do 25 odsto. S obzirom na to da je vrijeme praznika, pojedina pića su na sniženjima. Vrijeme je posta pa sniženja ima na ribu, voće i povrće u zavisnosti od koga se roba dobaljva. Brašno, šećer, ulje imaju minimalne cijene, pa tu nema prostora za sniženje", kaže Marjanović.