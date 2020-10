I u vrijeme pandemije molerima i keramičarima pune ruke posla

BANJALUKA, SARAJEVO - Pandemija virusa korona u BiH nije zaustavila posao molerima, već naprotiv. Kako sami kažu, imaju pune ruke posla.

Ističu da ne čudi da je povećan obim jer mnogi građani nisu ove godine išli na ljetovanja i putovanja pa su odlučili da novac namijenjen za to usmjere na uređenje svojih domova.

Moler Jelenko Šoktović iz Banjaluke kaže da posao cvjeta te da pandemija virusa korona nije smanjila potražnju za molerima.

"Posla imam stalno. Ljudi me zovu, čekaju me i po mjesec dana", kaže Šoktović za "Nezavisne" i dodaje da se cijene moleraja nisu mijenjale te da uglavnom zavise od stanja zidova i da li ima dodatnih radova, poput gletovanja, šmirglanja, struganja i slično.

Da ove godine ima pune ruke posla kaže i Marko Paripović, moler iz Prijedora. Dodaje da ga ima napretek te da ne može da stigne da obavi sve.

"Ljudi me stalno zovu da radim. Bukavalno nisam imao predaha cijelu godinu. Imam i unaprijed dogovorenih poslova", kazao je ovaj moler.

Dodao je da radi po pozivu krečenje stubišta, stanova i ostalog.

"Sada me zovu više nego inače. Dogovaramo termine za određene dane i većinom te rokove i ispoštujem", kaže Paripović za "Nezavisne".

Simo Marković, moler iz Banjaluke, kaže da mu tokom pandemije nije došlo do pada posla, nego se odvija istim intenzitetom kao i svake godine.

"Građani na termin čekaju i do dva mjeseca. Ukoliko sada neko pozove, on tek za dva-tri mjeseca može doći na red", kaže Marković i dodaje da radi i keramiku te da njeno postavljanje košta od sedam do 12 KM po kvadratu, moleraj od 1,5 do tri KM po kvadartu zavisno od toga da li klijent kupuje materijal ili ne, dok je po kvadartu malterisanje od 10 do 14 KM.

Da su majstori preopterećeni, potvrdio je i keramičar Dragoslav Majić, koji kaže da posljednja tri mjeseca ima toliko posla da većinu mora da odbije.

"Radim punom parom i posla je tri puta više nego što mogu stići odraditi. Zakazujem ljude unaprijed po dvadesetak dana", pojasnio je Majić. Kako kaže, iako je ranijih godina udarna sezona bila ljeti, ove cijele godine posla je bilo stalno.

Da je u nekim preduzećima ipak došlo do smanjenog obima posla, kažu iz preduzeća "Sar" iz Sarajeva, koje izvodi molerske radove. Dodaju da je kod njih situacija alarmantna te da ove godine posla imaju manje i za 70 odsto nego ranijih godine.

"Iako je naša firma uglavnom izvodila radove po poslovim prostorima, a rjeđe po kućama, posao je značajno opao, tako da smo primorani da sada više radimo po privatnim kućama", ističu iz ovog preduzeća i dodaju da im taj posao "preotimaju" moleri koji rade na crno.