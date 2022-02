I vaša djeca mogu naučiti programirati uz Coding Giants

Učenje programiranja za djecu i mlade nikad nije bilo dostupnije. Uz Coding Giants Bosne i Hercegovine, i vaše dijete se može naći u ulozi kreatora vlastite video igre, web stranice ili aplikacije, i to iz udobnosti vlastitog doma.

Vaše dijete pokazuje interes za programiranjem? Ili pak smatrate da je učenje programiranja najisplativija investicija u budućnost vašeg djeteta? Ili možda samo želite pasivno korištenje tehnologije i interneta, mobitela i video igrica okrenuti u nešto korisno? Upišite svoje dijete u međunarodnu online školu programiranja Coding Giants BiH, gdje će na zabavan, zanimljiv i inovativan način, iz udobnosti vlastitog doma, naučiti da programira video igre, aplikacije ili web stranice.

Coding Giants BiH organizuje online školu programiranja za djecu i mlade uzrasta od 7 do 19 godina. Online škola programiranja traje 14 sedmica, a novi ciklus nastave počinje već 28. februara 2022. Tokom nastave, djeca od 7 do 12 godina će naučiti kreirati video igre, dok će oni nešto stariji, od 13 do 19 godina, upoznati se sa programskim jezikom C#. Detaljan program online škole programiranja pronađite na www.codinggiants.ba/skola-programiranja.

Rezervišite svoje mjesto odmah i ostvarite pravo na besplatan prvi pokazni čas. Požurite, jer broj mjesta je ograničen.

Kroz različite aktivnosti, preko 900 djece iz Bosne i Hercegovine je već učestvovalo na različitim programima škole. Ono po čemu se Coding Giants škola programiranja razlikuje od ostalih su programi u potpunosti prilagođeni uzrastu djece, organizovanje nastave po dobnim skupinama i u malim grupama, profesionalni programeri sa iskustvom u radu sa djecom, nastavni program koji je identičan onome po kojem uče djeca iz zemalja kao što su Njemačka, Španija, Poljska, Slovačka, Hrvatska, Australija, Singapur, Meksiko i mnoge druge u kojima posluje Coding Giants. U Bosni i Hercegovini, Coding Giants online škola programiranja je počela sa radom u septembru 2021. godine. Škola je globalni partner Microsofta u oblasti edukacija.

Šta kažu naši polaznici?

Tokom prošlog vikenda, 19. i 20. Februara 2022. godine, preko 600 djece je učestvovalo na besplatnim pokaznim radionicama programiranja koje je organizovala online škola programiranja Coding Giants BiH. Poslušajte prve dojmove naših učenika:

Koristi od učenja programiranja

Koristi od učenja programiranja su višestruke. Osim tehničkih vještina vezanih za IT struku, uz programiranje djeca uče i razvijaju nekoliko jako važnih vještina, jednako potrebnih na tržištu rada kao i samo programiranje. To su prije svega kritičko i logičko razmišljanje, kreativnost i kreativan pristup u rješavanju problema kao i ustrajnost u rješavanju problema, efikasnost, dosljednost i upornost kao i strpljenje. Isto tako, programiranje pozitivno utiče i potiče djecu i mlade na konstantno napredovanje i upornost pri ostvarivanju vlastitih ciljeva.

Neka i vaša djeca uče najtraženije vještine ovog stoljeća. Za detaljnije informacije o online školi programiranja posjetite www.codinggiants.ba ili nas kontaktirajte na +387 61 444 888 ili [email protected]. Provjerite naše kurseve i pridružite se timu divova. Požurite jer je broj mjesta ograničen!