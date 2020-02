IDDEEA priprema teren za gradnju objekta

BANJALUKA - Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka (IDDEEA) izabrala je firmu "Enikon-gradnja" iz Zvornika, koja će za 117.000 KM ukloniti postojeće objekte na lokaciji u Trapistima, gdje treba da bude izgrađeno sjedište IDDEEA.

Na ovaj tender, koji je raspisan krajem prošle godine, pristiglo je ukupno šest ponuda i to od kompanija "Prijedorputevi", "Bunić Company", "MKR Kremenović", "Nek", "Enikon-gradnja" i "Braća Mićić".

"Komisija je utvrdila da je najpovoljnija ponuda ponuđača "Enikon-gradnja" iz Zvornika, sa ukupnom cijenom od 100.000 KM bez PDV-a, odnosno 117.000 sa PDV-om", navedeno je u Odluci o izboru najpovljnijeg ponuđača na koju učesnici u tenderu imaju pravo žalbe Kancelariji za razmatranje žalbi BiH.

Inače, u IDDEEA već godinama traju procedure u vezi sa izgradnjom zgrade sjedišta u Banjaluci, a posljednji put tender za izgradnju procijenjen na 16.300.000 KM sa PDV-om poništen je jer je najpovoljnija i ponuda koja zadovoljava uslove bila 18,6 miliona KM, a dostavila ju je grupa ponuđača "Prijedorputevi", ITC iz Zenice, "Građenje" iz Pala i ETS iz Sarajeva.

Podsjećanja radi, odluka da se zgrada IDDEEA gradi u Banjaluci donesena je još 2010. godine. Odmah nakon toga obezbijeđen je i novac za taj projekat, a godinama poslije toga na sve načine taj projekat je opstruisan. U jednom trenutku bilo je sporno to što zgrada na kojoj IDDEEA planira da radi objekat u Trapistima nije vlasništvo te agencije s obzirom na to da joj je Republika Srpska to zemljište ustupila na korištenje u narednih 99 godina. Pojedinci, prije svega iz SDA, insistirali su da se to zemljište upiše na državu BiH, na šta Republika Srpska nije željela da pristane s obzriom na to da bi praktično na taj način pristala da na BiH upiše dio svoje teritorije. U jednom trenutku, zbog višegodišnjih opstrukcija, IDDEEA je prijetilo da ostane bez građevinske dozvole plaćene 1,4 miliona KM, međutim grad Banjaluka pristao je da produži rok važenja te dozvole.