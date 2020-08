Iduće godine izgradnja puta Foča - Šćepan Polje?

BANJALUKA - Ukoliko ne bude većih zastoja u rješavanju imovinsko-pravnih odnosa i obezbjeđivanju sredstava, izgradnja puta Foča - Šćepan Polje trebalo bi da počne najranije polovinom iduće godine.

"Neophodno je da se potpiše sporazum između Savjeta ministara BiH i Republike Crne Gore o izgradnji međudržavnog mosta preko rijeke Tare, a za šta je Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske još 2018. godine pokrenulo inicijativu prema Ministarstvu komunikacija i transporta. Neophodno je da se obezbijedi sufinansiranje dijela ovog projekta, odnosno izgradnja međudržavnog mosta sredstvima iz GSM licence", rekli su u Ministarstvu saobraćaja i veza Republike Srpske odgovarajući na jedno od poslaničkih pitanja.

Inače o putu Foča - Šćepan Polje, čija izgradnja košta oko 90 miliona evra, priča se već godinama. Ukupna dužina puta je malo više od 45 kilometara, s tim da se u Republici Srpskoj nalazi 20,2 kilometra, a u Crnoj Gori 25,4 kilometra.

Za ovaj projekat postoji podrška Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), a aplicirano je i za sredstva u iznosu od 20 odsto od vrijednosti projekta prema Investicionom fondu zapadnog Balkana. Projekat je uvršten i na listu prioritetnih projekata BiH za Ekonomski investicioni plan za zapadni Balkan koja je ispred Savjeta ministara BiH upućena evropskom komesaru.

Kada je riječ o potpisivanju međudržavnog sporazuma, taj posao je još na čekanju iako se duže od dvije godine radi na njemu. Prošle godine Crna Gora je prihvatila inicijativu za potpisivanje sporazuma o izgradnji međudržavnog mosta preko rijeke Tare, ali sve je ostalo na tome, a prema nezvaničnim informacijama, i to iz razloga jer baš i nije zainteresovana za taj projekat. S druge strane, u Republici Srpskoj svim dokumentima, a kada je riječ o izgradnji magistralnih i regionalnih puteva, dionica od Foče do Šćepan Polja definisana je kao prioritet i to zbog sve češćih saobraćajnih nezgoda i činjenice da se put nalazi u jako lošem stanju.